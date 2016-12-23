فيديو.. مواطن يعثر على طفل مفقود يجهش بالبكاء خلف سوق بالطائف

فوجئ به بعد صلاة الجمعة فقام بتهدئته وأبلغ الدوريات الأمنية

عثر أحد المواطنين بمحافظة الطائف، بعد صلاة الجمعة، على طفل مفقود خلف أحد الأسواق بشارع خالد بن الوليد، وهو يُجهش بالبكاء دون معرفة اسمه أو اسم والديه؛ ليضطر المواطن لتسليمه للدوريات الأمنية.

وقال المواطن مساعد اللهبي: إنه فوجئ، بعد صلاة الجمعة، بوجود طفل لا يتجاوز عمره الخمس سنوات خلف مول الطائف الدولي وهو يُجهش بالبكاء، وقام بتهدئته والاتصال بالدوريات الأمنية.

وأضاف: "حضرت الدوريات للموقع، وقامت معي بالبحث عن ذويه أو مَن يعرفهم من أصحاب المحلات المجاورة أو الشقق المفروشة، ولم يتمكن أحد من معرفة ذويه، وتم تسليمه لمركز شرطة الشرقية بالطائف لإكمال عمليات البحث عن ذويه".