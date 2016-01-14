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فيديو نادر.. دفقة من الحمم البركانية كأنها خرطوم مياه

أظهر شريط فيديو مشهداً رائعاً ونادراً من الطبيعة الأم، تتدفق فيه الحمم المنصهرة الساخنة بسرعة عالية على شكل أنبوب مياه من بركان في هاواي.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، صدر هذا الفيديو يوم 9 يناير عن دائرة حدائق البراكين الوطنية في كاموكونا، وهو يبين أنبوباً من الحمم المنصهرة المنطلقة من أعماق الأرض دون انقطاع.

وقد ذُهل المراقبون عند رؤية هذا المشهد المرعب والمثير، وشوهد الفيديو حتى الآن نحو 900 ألف مرة عبر موقع "فيسبوك".

وعلّق بعض المتابعين على الفيديو بالقول: "أنا أشعر بالراحة؛ لأنني أشاهد هذا الحدث المرعب من المنزل"، وقال آخر: "هذا ضرب من الجنون، لا بدّ وأن الجزء السفلي من القارب يتعرض للذوبان".

ولا تعد هذه الواقعة نادرة تماماً، حيث يشهد زوار هذه الجزيرة البركانية عادة مثل هذه التدفقات من الحمم المنصهرة في مكان ما.

إلا أن هذه الظاهرة الأخيرة حدثت بعد انهيار جزء كبير من دلتا كاموكونا في مياه البحر، مما تسبب بإغلاق المكان ومنع السياح من الوصول إلى المنطقة مؤقتاً.

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فيديو نادر.. دفقة من الحمم البركانية كأنها خرطوم مياه
سبق

أظهر شريط فيديو مشهداً رائعاً ونادراً من الطبيعة الأم، تتدفق فيه الحمم المنصهرة الساخنة بسرعة عالية على شكل أنبوب مياه من بركان في هاواي.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، صدر هذا الفيديو يوم 9 يناير عن دائرة حدائق البراكين الوطنية في كاموكونا، وهو يبين أنبوباً من الحمم المنصهرة المنطلقة من أعماق الأرض دون انقطاع.

وقد ذُهل المراقبون عند رؤية هذا المشهد المرعب والمثير، وشوهد الفيديو حتى الآن نحو 900 ألف مرة عبر موقع "فيسبوك".

وعلّق بعض المتابعين على الفيديو بالقول: "أنا أشعر بالراحة؛ لأنني أشاهد هذا الحدث المرعب من المنزل"، وقال آخر: "هذا ضرب من الجنون، لا بدّ وأن الجزء السفلي من القارب يتعرض للذوبان".

ولا تعد هذه الواقعة نادرة تماماً، حيث يشهد زوار هذه الجزيرة البركانية عادة مثل هذه التدفقات من الحمم المنصهرة في مكان ما.

إلا أن هذه الظاهرة الأخيرة حدثت بعد انهيار جزء كبير من دلتا كاموكونا في مياه البحر، مما تسبب بإغلاق المكان ومنع السياح من الوصول إلى المنطقة مؤقتاً.

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
10:35 AM

فيديو نادر.. دفقة من الحمم البركانية كأنها خرطوم مياه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
7,348

أظهر شريط فيديو مشهداً رائعاً ونادراً من الطبيعة الأم، تتدفق فيه الحمم المنصهرة الساخنة بسرعة عالية على شكل أنبوب مياه من بركان في هاواي.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، صدر هذا الفيديو يوم 9 يناير عن دائرة حدائق البراكين الوطنية في كاموكونا، وهو يبين أنبوباً من الحمم المنصهرة المنطلقة من أعماق الأرض دون انقطاع.

وقد ذُهل المراقبون عند رؤية هذا المشهد المرعب والمثير، وشوهد الفيديو حتى الآن نحو 900 ألف مرة عبر موقع "فيسبوك".

وعلّق بعض المتابعين على الفيديو بالقول: "أنا أشعر بالراحة؛ لأنني أشاهد هذا الحدث المرعب من المنزل"، وقال آخر: "هذا ضرب من الجنون، لا بدّ وأن الجزء السفلي من القارب يتعرض للذوبان".

ولا تعد هذه الواقعة نادرة تماماً، حيث يشهد زوار هذه الجزيرة البركانية عادة مثل هذه التدفقات من الحمم المنصهرة في مكان ما.

إلا أن هذه الظاهرة الأخيرة حدثت بعد انهيار جزء كبير من دلتا كاموكونا في مياه البحر، مما تسبب بإغلاق المكان ومنع السياح من الوصول إلى المنطقة مؤقتاً.

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