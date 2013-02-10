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"فيصل بن بندر" يرعى المؤتمر السعودي الأول لذوي الإعاقة.. الاثنين القادم

ينظّمه برنامج التعليم العالي للطلاب الصم وضعاف السمع بجامعة الملك سعود

برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، يقيم برنامج التعليم العالي للطلاب الصم وضعاف السمع بجامعة الملك سعود، المؤتمر السعودي الأول للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وذلك الاثنين القادم بفندق آلريتزكارلتون الرياض.

 

ويهدف المؤتمر -بحسب رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر الدكتور ماجد بن عبدالرحمن السالم- إلى رسم هوية التربية الخاصة ضمن رؤية المملكة العربية السعودية، 2030؛ وذلك من خلال طرح ومناقشة مواضيع تتعلق بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء المعايير والمواثيق الدولية.

 

وأضاف "السالم": "يسعى المؤتمر لتحقيق الريادة؛ فقد تم اختيار عدة مواضيع تهم الميدان التعليمي، والصحي، والنفسي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توافق المواضيع مع رؤية المملكة 2030"؛ موضحاً أن التوصيات الصادرة من المؤتمر ستكون ضِمن أجندة الجهات المعنية ذات الاهتمام المباشر بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك من خلال رسم سياسات تُمَكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستقلالية؛ من خلال تضمين وتشجيع دور المؤسسات الاجتماعية والتعليمية لتكاتف الجهود، وأيضاً تفعيل الأنظمة والقرارات الصادرة من المؤسسات الحكومية.

 

وتابع: "ويهدف المؤتمر إلى تضمين المعايير الدولية لبرامج التدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والاستفادة من قدراتهم المختلفة، وتهيئة الوصول الشامل في المرافق العامة للأشخاص ذوي الإعاقة والتأهيل النفسي، والاجتماعي والبدني للأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض المستجدات في تعليم وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة".

 

وأفاد "السالم" بأن رؤية برنامج التعليم العالي للطلاب الصم وضعاف السمع، تهدف إلى تحقيق التميز والريادة المحلية والإقليمية في المجتمع، وأن يكون البرنامج بمثابة بيت خبرة ومرجعية علمية في مجال تعليم وتدريب وتأهيل الأشخاص الصم وضعاف السمع والعاملين معهم، وذوي العلاقة، وإقامة الشراكة مع المجتمع المحلي والإقليمي والدولي؛ مشيراً إلى أن البرنامج تَشَرّف بتخريج أول دفعة من الطلاب والطالبات الصم بدرجة البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة بالجامعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن بندر" يرعى المؤتمر السعودي الأول لذوي الإعاقة.. الاثنين القادم
سبق

برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، يقيم برنامج التعليم العالي للطلاب الصم وضعاف السمع بجامعة الملك سعود، المؤتمر السعودي الأول للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وذلك الاثنين القادم بفندق آلريتزكارلتون الرياض.

 

ويهدف المؤتمر -بحسب رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر الدكتور ماجد بن عبدالرحمن السالم- إلى رسم هوية التربية الخاصة ضمن رؤية المملكة العربية السعودية، 2030؛ وذلك من خلال طرح ومناقشة مواضيع تتعلق بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء المعايير والمواثيق الدولية.

 

وأضاف "السالم": "يسعى المؤتمر لتحقيق الريادة؛ فقد تم اختيار عدة مواضيع تهم الميدان التعليمي، والصحي، والنفسي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توافق المواضيع مع رؤية المملكة 2030"؛ موضحاً أن التوصيات الصادرة من المؤتمر ستكون ضِمن أجندة الجهات المعنية ذات الاهتمام المباشر بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك من خلال رسم سياسات تُمَكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستقلالية؛ من خلال تضمين وتشجيع دور المؤسسات الاجتماعية والتعليمية لتكاتف الجهود، وأيضاً تفعيل الأنظمة والقرارات الصادرة من المؤسسات الحكومية.

 

وتابع: "ويهدف المؤتمر إلى تضمين المعايير الدولية لبرامج التدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والاستفادة من قدراتهم المختلفة، وتهيئة الوصول الشامل في المرافق العامة للأشخاص ذوي الإعاقة والتأهيل النفسي، والاجتماعي والبدني للأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض المستجدات في تعليم وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة".

 

وأفاد "السالم" بأن رؤية برنامج التعليم العالي للطلاب الصم وضعاف السمع، تهدف إلى تحقيق التميز والريادة المحلية والإقليمية في المجتمع، وأن يكون البرنامج بمثابة بيت خبرة ومرجعية علمية في مجال تعليم وتدريب وتأهيل الأشخاص الصم وضعاف السمع والعاملين معهم، وذوي العلاقة، وإقامة الشراكة مع المجتمع المحلي والإقليمي والدولي؛ مشيراً إلى أن البرنامج تَشَرّف بتخريج أول دفعة من الطلاب والطالبات الصم بدرجة البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة بالجامعة.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
11:48 AM
ينظّمه برنامج التعليم العالي للطلاب الصم وضعاف السمع بجامعة الملك سعود

"فيصل بن بندر" يرعى المؤتمر السعودي الأول لذوي الإعاقة.. الاثنين القادم

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عبدالحكيم شار - الرياض
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1,616

برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، يقيم برنامج التعليم العالي للطلاب الصم وضعاف السمع بجامعة الملك سعود، المؤتمر السعودي الأول للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وذلك الاثنين القادم بفندق آلريتزكارلتون الرياض.

 

ويهدف المؤتمر -بحسب رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر الدكتور ماجد بن عبدالرحمن السالم- إلى رسم هوية التربية الخاصة ضمن رؤية المملكة العربية السعودية، 2030؛ وذلك من خلال طرح ومناقشة مواضيع تتعلق بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء المعايير والمواثيق الدولية.

 

وأضاف "السالم": "يسعى المؤتمر لتحقيق الريادة؛ فقد تم اختيار عدة مواضيع تهم الميدان التعليمي، والصحي، والنفسي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توافق المواضيع مع رؤية المملكة 2030"؛ موضحاً أن التوصيات الصادرة من المؤتمر ستكون ضِمن أجندة الجهات المعنية ذات الاهتمام المباشر بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك من خلال رسم سياسات تُمَكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستقلالية؛ من خلال تضمين وتشجيع دور المؤسسات الاجتماعية والتعليمية لتكاتف الجهود، وأيضاً تفعيل الأنظمة والقرارات الصادرة من المؤسسات الحكومية.

 

وتابع: "ويهدف المؤتمر إلى تضمين المعايير الدولية لبرامج التدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والاستفادة من قدراتهم المختلفة، وتهيئة الوصول الشامل في المرافق العامة للأشخاص ذوي الإعاقة والتأهيل النفسي، والاجتماعي والبدني للأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض المستجدات في تعليم وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة".

 

وأفاد "السالم" بأن رؤية برنامج التعليم العالي للطلاب الصم وضعاف السمع، تهدف إلى تحقيق التميز والريادة المحلية والإقليمية في المجتمع، وأن يكون البرنامج بمثابة بيت خبرة ومرجعية علمية في مجال تعليم وتدريب وتأهيل الأشخاص الصم وضعاف السمع والعاملين معهم، وذوي العلاقة، وإقامة الشراكة مع المجتمع المحلي والإقليمي والدولي؛ مشيراً إلى أن البرنامج تَشَرّف بتخريج أول دفعة من الطلاب والطالبات الصم بدرجة البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة بالجامعة.

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