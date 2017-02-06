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"فيصل بن بندر" يرعى فعاليات المؤتمر الـ5 للجمعية السعودية لطب الأطفال.. غداً

13 جلسة تضم 36 محاضرة و4 ورش عمل هدفها تدريب وتطوير الكوادر الطبية

 تحت رعاية أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تنطلق، غداً الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الخامس للجمعية السعودية لطب الأطفال؛ وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بالرياض.

 

وأوضح رئيس الجمعية السعودية لطب الأطفال رئيس المؤتمر، الدكتور عبدالله العمير، أن المؤتمر الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالله بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، يستمر ثلاثة أيام.

 

وأضاف: "يشتمل على برنامج علمي مكوّن من 13 جلسة تضم 36 محاضرة و4 ورش عمل، اعتُمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 21 ساعة تعليم طبي مستمر".

 

وأفاد بأن المؤتمر سيشهد مشاركة عدد من المتحدثين المختصين في مجال طب الأطفال من داخل المملكة وخارجها؛ لمناقشة موضوعات أمراض الربو عند الأطفال، وأمراض الجهاز التنفسي، والسلامة والوقاية من الإصابات والحوادث، والتسمم المنزلي، والسمنة عند الأطفال، بالإضافة إلى مرض التوحد، وفرط الحركة، وتشتت الانتباه ومخاطر الألعاب الإلكترونية.

 

وأشار إلى أن المؤتمر الذي يهدف إلى تدريب وتطوير الكوادر الطبية في مجال طب الأطفال، سيبحث أمراض الدم الوراثية، وأمراض الكلى، والأمراض العصبية، وأمراض وعلوم الجينات (المورثات)، إلى جانب بحث الموضوعات التي تهم المختصين في مجال طب الأطفال وصحة الطفولة.

 

ودعا "العمير"، أطباء الأطفال وأطباء الأسرة والمجتمع والمهتمين والمختصين في هذا المجال ومنسوبي كليات الطب والمستشفيات والمراكز الصحية، إلى المشاركة في هذا المؤتمر الذي يأتي ضِمن برامج الجمعية السعودية لطب الأطفال في مجال التعليم الطبي المستمر.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"فيصل بن بندر" يرعى فعاليات المؤتمر الـ5 للجمعية السعودية لطب الأطفال.. غداً
سبق

 تحت رعاية أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تنطلق، غداً الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الخامس للجمعية السعودية لطب الأطفال؛ وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بالرياض.

 

وأوضح رئيس الجمعية السعودية لطب الأطفال رئيس المؤتمر، الدكتور عبدالله العمير، أن المؤتمر الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالله بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، يستمر ثلاثة أيام.

 

وأضاف: "يشتمل على برنامج علمي مكوّن من 13 جلسة تضم 36 محاضرة و4 ورش عمل، اعتُمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 21 ساعة تعليم طبي مستمر".

 

وأفاد بأن المؤتمر سيشهد مشاركة عدد من المتحدثين المختصين في مجال طب الأطفال من داخل المملكة وخارجها؛ لمناقشة موضوعات أمراض الربو عند الأطفال، وأمراض الجهاز التنفسي، والسلامة والوقاية من الإصابات والحوادث، والتسمم المنزلي، والسمنة عند الأطفال، بالإضافة إلى مرض التوحد، وفرط الحركة، وتشتت الانتباه ومخاطر الألعاب الإلكترونية.

 

وأشار إلى أن المؤتمر الذي يهدف إلى تدريب وتطوير الكوادر الطبية في مجال طب الأطفال، سيبحث أمراض الدم الوراثية، وأمراض الكلى، والأمراض العصبية، وأمراض وعلوم الجينات (المورثات)، إلى جانب بحث الموضوعات التي تهم المختصين في مجال طب الأطفال وصحة الطفولة.

 

ودعا "العمير"، أطباء الأطفال وأطباء الأسرة والمجتمع والمهتمين والمختصين في هذا المجال ومنسوبي كليات الطب والمستشفيات والمراكز الصحية، إلى المشاركة في هذا المؤتمر الذي يأتي ضِمن برامج الجمعية السعودية لطب الأطفال في مجال التعليم الطبي المستمر.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
11:24 AM
13 جلسة تضم 36 محاضرة و4 ورش عمل هدفها تدريب وتطوير الكوادر الطبية

"فيصل بن بندر" يرعى فعاليات المؤتمر الـ5 للجمعية السعودية لطب الأطفال.. غداً

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عبدالحكيم شار - الرياض
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 تحت رعاية أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تنطلق، غداً الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الخامس للجمعية السعودية لطب الأطفال؛ وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بالرياض.

 

وأوضح رئيس الجمعية السعودية لطب الأطفال رئيس المؤتمر، الدكتور عبدالله العمير، أن المؤتمر الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالله بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، يستمر ثلاثة أيام.

 

وأضاف: "يشتمل على برنامج علمي مكوّن من 13 جلسة تضم 36 محاضرة و4 ورش عمل، اعتُمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 21 ساعة تعليم طبي مستمر".

 

وأفاد بأن المؤتمر سيشهد مشاركة عدد من المتحدثين المختصين في مجال طب الأطفال من داخل المملكة وخارجها؛ لمناقشة موضوعات أمراض الربو عند الأطفال، وأمراض الجهاز التنفسي، والسلامة والوقاية من الإصابات والحوادث، والتسمم المنزلي، والسمنة عند الأطفال، بالإضافة إلى مرض التوحد، وفرط الحركة، وتشتت الانتباه ومخاطر الألعاب الإلكترونية.

 

وأشار إلى أن المؤتمر الذي يهدف إلى تدريب وتطوير الكوادر الطبية في مجال طب الأطفال، سيبحث أمراض الدم الوراثية، وأمراض الكلى، والأمراض العصبية، وأمراض وعلوم الجينات (المورثات)، إلى جانب بحث الموضوعات التي تهم المختصين في مجال طب الأطفال وصحة الطفولة.

 

ودعا "العمير"، أطباء الأطفال وأطباء الأسرة والمجتمع والمهتمين والمختصين في هذا المجال ومنسوبي كليات الطب والمستشفيات والمراكز الصحية، إلى المشاركة في هذا المؤتمر الذي يأتي ضِمن برامج الجمعية السعودية لطب الأطفال في مجال التعليم الطبي المستمر.

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