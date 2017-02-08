"فيصل بن تركي": سجلنا "وليد" بالقانون .. ولن نتنازل عن قضية الإعلاميين المنظورة

أكد أن النصر أصبح خبيراً بالمفاوضات

قدم رئيس نادي النصر "الأمير فيصل بن تركي" شكره للرئيس الفخر لنادي الشباب "الأمير خالد بن سلطان" حول تسهيله لأمور انتقال الحارس "وليد عبدالله".

وأكد رئيس النصر أنه استخدم القانون من أجل تسجيل "وليد عبدالله" على الرغم من عدم السماح للنادي بالتسجيل من قبل لجنة الاحتراف نظير القضايا المنظورة في غرفة فض المنازعات. وقال: "رأينا بأن المبالغ يجب أن تدفع للاعبين في الفترة الحالية كرواتب، وسجلنا "وليد" بالقانون ويلعب معنا كهاوٍ وهو من حظنا".

نافياً أن يكون النصر يفكر بأي لاعب بالوقت الحالي؛ كون الفترة مغلقة ولا يوجد أي توجه للتوقيع مع لاعبين قريباً.

وأضاف "الأمير فيصل بن تركي": النصر أصبح خبيراً بالمفاوضات ويحسم أي صفقة بسرعة ولا نلتفت للضخامة الإعلامية بقدر الفائدة الفنية المرجوة، ورفض "الأمير فيصل" الحديث حول مَنْ تكفل بصفقة انتقال "وليد عبدالله" قائلاً: "لنفترض أن من تكفل أنا أو عضو شرف؛ فما الفرق؟ أنا لا أحبذ مثل هذا الطرح، المهم أن "وليد" أتى وقت رئاسة فيصل".

وأشار رئيس النادي إلى أن مستقبل "عوض خميس، وحسن الراهب" يتوقف على رغبتهما بالبقاء، قائلاً: "من يريد النصر فالنصر سيوقع معه، ومن لا يريده فالنصر ليس بحاجته".

وتابع: أنا مرتاح لتواجد "وليد"؛ فهو إضافة مهمة لنا، وأصبحنا نملك قوة مميزة في الحراسة بتواجد "عبدالله العنزي، وحسين شيعان، وعبدالله الشمري"، وحراس بالفئات السنية لهم مستقبلهم.

وشدد "الأمير فيصل" على أنه لن يتنازل عن حقوق النصر قائلاً: "لا أستطيع الحديث في القضية المنظورة بشأن إعلاميين بالوقت الحالي، ولكن ثقوا بأن الحق إنْ كان لنادي النصر فلن أتنازل عنه مطلقاً وبأي شكل؛ هناك شرع وقانون سيأخذ مجراه، أما إن كان الحق لـ"فيصل بن تركي" فهذا أمر آخر".

وطلب من جماهير النصر ضرورة عدم الالتفات للغوغائيين في مواقع التواصل الاجتماعي؛ بل عليهم الوقوف إلى جانب ناديهم، مطالباً الجماهير بالحضور في مباراة يوم الجمعة أمام الوحدة.

