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"فيصل بن تركي": هذا الثلاثي يغنينا عن "الفرج".. والنصر لن يتعرض لأي عقوبات

أكد أن تسريب الوثائق غير مؤثر.. ولم نفاوض "كنو"

طمأن الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، جماهير فريقه بأنهم سيشاهدون ناديهم في أفضل حال خلال عامين وذلك في تصريحاتٍ إذاعية على إذاعة "UFM" .
 
الأمير فيصل قال: "‫بإذن الله لن تكون هناك عقوبات على نادي ‫النصر، وخلال سنتين سيكون النادي في أفضل حال." 
 
وأضاف: "أغلقنا أغلب القضايا التي لدى لجنة الانضباط ولم تتبق سوى قضية واحدة وجهزنا المبلغ المطلوب لإغلاقها". 
 
وعن مفاوضات النصر مع اللاعب سلمان الفرج قال: "سلمان الفرج لاعب كبير ومرتبط بعقد مع ‫الهلال، ولا نحتاجه في ‫النصر بوجود الجبرين وغالب والنجعي." 
 
وعن اللاعب عوض خميس قال إنه لم يدخل الفترة الحرة من عقده والإدارة تعمل بكل جد حتى تجدد التعاقد معه . 
 
وعن وجود مفاوضات مع اللاعب الدولي محمد كنو، لاعب الاتفاق الحالي قال: "محمد كنو، لاعب ممتاز ولكنه مرتبط بعقد مع ناديه، وفي الفترة الحالية لا نفكر بالتعاقد مع لاعب محلي أو أجنبي".

وعن قضية تسريب الوثائق قال: "لن يؤثر فينا، ونريد أن تزيد التسريبات ليزيد الملف الذي لدى المحامي."
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"فيصل بن تركي": هذا الثلاثي يغنينا عن "الفرج".. والنصر لن يتعرض لأي عقوبات
سبق

طمأن الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، جماهير فريقه بأنهم سيشاهدون ناديهم في أفضل حال خلال عامين وذلك في تصريحاتٍ إذاعية على إذاعة "UFM" .
 
الأمير فيصل قال: "‫بإذن الله لن تكون هناك عقوبات على نادي ‫النصر، وخلال سنتين سيكون النادي في أفضل حال." 
 
وأضاف: "أغلقنا أغلب القضايا التي لدى لجنة الانضباط ولم تتبق سوى قضية واحدة وجهزنا المبلغ المطلوب لإغلاقها". 
 
وعن مفاوضات النصر مع اللاعب سلمان الفرج قال: "سلمان الفرج لاعب كبير ومرتبط بعقد مع ‫الهلال، ولا نحتاجه في ‫النصر بوجود الجبرين وغالب والنجعي." 
 
وعن اللاعب عوض خميس قال إنه لم يدخل الفترة الحرة من عقده والإدارة تعمل بكل جد حتى تجدد التعاقد معه . 
 
وعن وجود مفاوضات مع اللاعب الدولي محمد كنو، لاعب الاتفاق الحالي قال: "محمد كنو، لاعب ممتاز ولكنه مرتبط بعقد مع ناديه، وفي الفترة الحالية لا نفكر بالتعاقد مع لاعب محلي أو أجنبي".

وعن قضية تسريب الوثائق قال: "لن يؤثر فينا، ونريد أن تزيد التسريبات ليزيد الملف الذي لدى المحامي."
 

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
10:47 PM
أكد أن تسريب الوثائق غير مؤثر.. ولم نفاوض "كنو"

"فيصل بن تركي": هذا الثلاثي يغنينا عن "الفرج".. والنصر لن يتعرض لأي عقوبات

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محمد السيّد - الرياض
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15,814

طمأن الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، جماهير فريقه بأنهم سيشاهدون ناديهم في أفضل حال خلال عامين وذلك في تصريحاتٍ إذاعية على إذاعة "UFM" .
 
الأمير فيصل قال: "‫بإذن الله لن تكون هناك عقوبات على نادي ‫النصر، وخلال سنتين سيكون النادي في أفضل حال." 
 
وأضاف: "أغلقنا أغلب القضايا التي لدى لجنة الانضباط ولم تتبق سوى قضية واحدة وجهزنا المبلغ المطلوب لإغلاقها". 
 
وعن مفاوضات النصر مع اللاعب سلمان الفرج قال: "سلمان الفرج لاعب كبير ومرتبط بعقد مع ‫الهلال، ولا نحتاجه في ‫النصر بوجود الجبرين وغالب والنجعي." 
 
وعن اللاعب عوض خميس قال إنه لم يدخل الفترة الحرة من عقده والإدارة تعمل بكل جد حتى تجدد التعاقد معه . 
 
وعن وجود مفاوضات مع اللاعب الدولي محمد كنو، لاعب الاتفاق الحالي قال: "محمد كنو، لاعب ممتاز ولكنه مرتبط بعقد مع ناديه، وفي الفترة الحالية لا نفكر بالتعاقد مع لاعب محلي أو أجنبي".

وعن قضية تسريب الوثائق قال: "لن يؤثر فينا، ونريد أن تزيد التسريبات ليزيد الملف الذي لدى المحامي."
 

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