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فيصل بن خالد: قرية عسير تطورت وسنقدم عملاً نوعياً بالجنادرية هذا العام

أكد أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أن زوار قرية عسير بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية " هذا العام سيجدون عملاً نوعيًا مختلفاً يعكس التاريخ المميز لمنطقة عسير وتنوعها الثقافي وأصالتها والفنون المختلفة لهذه المنطقة الضاربة في التاريخ، حيث حرصت اللجان المشكلة على تطوير القرية منذ نهاية فعاليات المهرجان العام المنصرم حتى أول يوم من انطلاقته في نسخته لهذا العام, من أجل ضمان إثراء الزوار واطلاعهم على ما يريدون معرفته عن كافة أجزاء وطنهم.

 

وأشار الأمير فيصل بن خالد إلى أن اللجنة قامت بتعديلات في القرية، شملت المعرض الرئيسي والقصور الأثرية وساحات المطاعم، وتم تنويع الفرق الشعبية المشاركة لتقدم كافة الألوان الشعبية والفنون التراثية المعروفة في منطقة عسير "بادية وحاضرة وتهامة"، وسيتم عرض العديد من المنتجات التي تميز منطقة عسير إضافة إلى وجود العديد من فرق العمل التي تقوم بأدوار مختلفة من أجل ضمان استمتاع الزوار واستفادتهم مما يقدم في القرية.

 

ورحب أمير المنطقة بكافة الزوار واعدًا بأن تستمر اللجان في عملها من أجل بحث فرص التميز والتحسين المستمر ورصد كافة ملاحظات وآراء الجمهور، مقدمًا شكره للقيادة الرشيدة على حرصها الدائم لتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية من أجل توفير بيئة آمنة وفعاليات متميزة لأبناء الوطن والمقيمين وحرصهم على إنجاح فعاليات المهرجان.

 

الجدير بالذكر أن قرية عسير من القرى التي تحظى بمعدلات زيارات عالية على مستوى الجنادرية، وسجلت أرقاماً قياسية خلال الأعوام الماضية لما تتمتع به من تنوع وتميز في العروض والألوان.

 

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فيصل بن خالد: قرية عسير تطورت وسنقدم عملاً نوعياً بالجنادرية هذا العام
سبق

أكد أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أن زوار قرية عسير بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية " هذا العام سيجدون عملاً نوعيًا مختلفاً يعكس التاريخ المميز لمنطقة عسير وتنوعها الثقافي وأصالتها والفنون المختلفة لهذه المنطقة الضاربة في التاريخ، حيث حرصت اللجان المشكلة على تطوير القرية منذ نهاية فعاليات المهرجان العام المنصرم حتى أول يوم من انطلاقته في نسخته لهذا العام, من أجل ضمان إثراء الزوار واطلاعهم على ما يريدون معرفته عن كافة أجزاء وطنهم.

 

وأشار الأمير فيصل بن خالد إلى أن اللجنة قامت بتعديلات في القرية، شملت المعرض الرئيسي والقصور الأثرية وساحات المطاعم، وتم تنويع الفرق الشعبية المشاركة لتقدم كافة الألوان الشعبية والفنون التراثية المعروفة في منطقة عسير "بادية وحاضرة وتهامة"، وسيتم عرض العديد من المنتجات التي تميز منطقة عسير إضافة إلى وجود العديد من فرق العمل التي تقوم بأدوار مختلفة من أجل ضمان استمتاع الزوار واستفادتهم مما يقدم في القرية.

 

ورحب أمير المنطقة بكافة الزوار واعدًا بأن تستمر اللجان في عملها من أجل بحث فرص التميز والتحسين المستمر ورصد كافة ملاحظات وآراء الجمهور، مقدمًا شكره للقيادة الرشيدة على حرصها الدائم لتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية من أجل توفير بيئة آمنة وفعاليات متميزة لأبناء الوطن والمقيمين وحرصهم على إنجاح فعاليات المهرجان.

 

الجدير بالذكر أن قرية عسير من القرى التي تحظى بمعدلات زيارات عالية على مستوى الجنادرية، وسجلت أرقاماً قياسية خلال الأعوام الماضية لما تتمتع به من تنوع وتميز في العروض والألوان.

 

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
03:41 PM

فيصل بن خالد: قرية عسير تطورت وسنقدم عملاً نوعياً بالجنادرية هذا العام

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ظافر الشهري - أبها
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أكد أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أن زوار قرية عسير بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية " هذا العام سيجدون عملاً نوعيًا مختلفاً يعكس التاريخ المميز لمنطقة عسير وتنوعها الثقافي وأصالتها والفنون المختلفة لهذه المنطقة الضاربة في التاريخ، حيث حرصت اللجان المشكلة على تطوير القرية منذ نهاية فعاليات المهرجان العام المنصرم حتى أول يوم من انطلاقته في نسخته لهذا العام, من أجل ضمان إثراء الزوار واطلاعهم على ما يريدون معرفته عن كافة أجزاء وطنهم.

 

وأشار الأمير فيصل بن خالد إلى أن اللجنة قامت بتعديلات في القرية، شملت المعرض الرئيسي والقصور الأثرية وساحات المطاعم، وتم تنويع الفرق الشعبية المشاركة لتقدم كافة الألوان الشعبية والفنون التراثية المعروفة في منطقة عسير "بادية وحاضرة وتهامة"، وسيتم عرض العديد من المنتجات التي تميز منطقة عسير إضافة إلى وجود العديد من فرق العمل التي تقوم بأدوار مختلفة من أجل ضمان استمتاع الزوار واستفادتهم مما يقدم في القرية.

 

ورحب أمير المنطقة بكافة الزوار واعدًا بأن تستمر اللجان في عملها من أجل بحث فرص التميز والتحسين المستمر ورصد كافة ملاحظات وآراء الجمهور، مقدمًا شكره للقيادة الرشيدة على حرصها الدائم لتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية من أجل توفير بيئة آمنة وفعاليات متميزة لأبناء الوطن والمقيمين وحرصهم على إنجاح فعاليات المهرجان.

 

الجدير بالذكر أن قرية عسير من القرى التي تحظى بمعدلات زيارات عالية على مستوى الجنادرية، وسجلت أرقاماً قياسية خلال الأعوام الماضية لما تتمتع به من تنوع وتميز في العروض والألوان.

 

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