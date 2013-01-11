فيصل بن خالد يتسلم دعماً مالياً لقرية عسير بالجنادرية

من رئيس مجلس إدارة مستشفى أبها الخاص

تسلم أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، دعماً مالياً لقرية عسير بمهرجان الجنادرية لهذا العام من رئيس مجلس إدارة مستشفى أبها الخاص عبد الله بن عبد المحسن الثميري ورجل الأعمال الدكتور محمد بن سعيد الشهراني المستشار بشركة حمومة القابضة.



وعبَّر أمير منطقة عسير عن شكره وتقديره لهذه المبادرة، مؤكداً على أهمية دور رجال الأعمال في دعم الأنشطة والفعاليات بمهرجان الجنادرية.