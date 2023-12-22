"فيصل بن مشعل" يدشن نادي الإعلام الاجتماعي بجامعة القصيم

تم منحه العضوية الأولى... و "الداود" يدعو الراغبين للتسجيل

دشن أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، نادي الإعلام الاجتماعي بجامعة القصيم.

وبهذه المناسبة قدم مدير جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، أول عضوية للنادي وهي العضوية الفخرية، تقديراً لجهوده في دعم الإعلام والإعلاميين الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي من الشباب، وتفاعله المستمر والمتواصل لجميع مناشط الجامعة وفعالياتها.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور الداود أن رسالة نادي الإعلام الاجتماعي تهدف بالدرجة الأولى على غرس القيم، والأخلاقيات الإعلامية المجتمعية، لدى الفرد في تعاطيه مع الإعلام الحديث من خلال البرامج والمبادرات التي سيقدمها النادي.

وبين الداود أن النادي يطمح للوصول للاحترافية والتميز من خلال تقديم خدمات وبرامج نوعية في مجال الإعلام الرقمي، كما يهدف النادي لمواكبة أحدث التطورات في وسائل الإعلام التي تتعمد على الإنترنت وتطبيقاته التفاعلية ودعي جميع الراغبين في الانضمام لنادي التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني لنادي:(smc.qu.edu.sa).

ويسعى النادي لاستقطاب جميع الناشطين والمؤثرين في مجال الإعلام الاجتماعي سواء في المنطقة او خارجها لتطوير مهاراتهم الإعلامية، بما يتواكب مع السياسات الإعلامية بالإضافة إلى تقديم خدمات إعلامية نوعية في شبكات التواصل الاجتماعي، والتوعية والتثقيف بالأنظمة الإعلامية في المجال الإلكتروني، وإقامة المعارض التعريفية والمساهمة في وضع أخلاقيات النشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويضم النادي عدد من العضويات، الفخرية وهي تمنح للمؤثرين في مجال الإعلام الاجتماعي، والشخصيات الاعتبارية، والأعضاء الفاعلين والناشطين بمحتوى فاعل في وسائل التواصل الاجتماعية، بالإضافة للأعضاء المستفيدين من خدمات النادي وأنشطته سواء من المهتمين بالمحتوى الرقمي المكتوب في وسائل التواصل الاجتماعي، أو الإنتاج والتصوير وغيره من الأساليب الإعلامية.