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فيلم "السلاح المنهوب" يكشف تفاصيل سرقة الحوثيين وصالح مخازن الأسلحة اليمنية

البخيتي: عناصر من المليشيات تدربوا في لبنان وإيران

تسبَّب فيلم "السلاح المنهوب"، الذي كشفت فيه قناة "الجزيرة" تفاصيل سرقة الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح الأسلحة من مخازن الجيش منذ انقلابهما على الشرعية في اليمن، في اقتحام الحوثيين مجددًا مكتب الجزيرة بصنعاء، بعد ساعات من بث القناة فيلمًا وثائقيًّا استقصائيًّا.
 
 ويكشف الفيلم حقائق حول نهب تلك الجماعة وحليفها الرئيس المخلوع علي صالح للسلاح بعد انقلابهم على حكومة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي.
 
 ويستقصي الفيلم الأماكن التي أخفى فيها الحوثيون وصالح السلاح الثقيل، وكمياته، وأنواعه، ومصادره، وكيفية تهريبه وتطويره.
 
 كما تضمن الفيلم شهادات أدلى بها ضباط في الجيش الوطني اليمني وخبراء مختصون، تحدثوا في هذا الجانب، فضلاً عن اتصالات سرية مسربة لقيادات عليا في مليشيا الحوثي، ووثائق ومقاطع فيديو، توثق عمليات نهب السلاح وتهريبه.
 
 وقد حصلت "الجزيرة" على اتصالات سرية ومقاطع مصورة ووثائق، تنشرها لأول مرة، تظهر نهب الحوثيين الأسلحة الثقيلة والصواريخ، وقدرتهم العسكرية الحقيقية.
 
 وشهد شاهد من أهلها عندما أكد المتحدث الرسمي السابق باسم جماعة الحوثي علي البخيتي تلقي عناصر من المليشيات تدريبًا في لبنان وإيران؛ ما يثبت تورط طهران في دعم الانقلابيين. 
 

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فيلم "السلاح المنهوب" يكشف تفاصيل سرقة الحوثيين وصالح مخازن الأسلحة اليمنية
سبق

تسبَّب فيلم "السلاح المنهوب"، الذي كشفت فيه قناة "الجزيرة" تفاصيل سرقة الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح الأسلحة من مخازن الجيش منذ انقلابهما على الشرعية في اليمن، في اقتحام الحوثيين مجددًا مكتب الجزيرة بصنعاء، بعد ساعات من بث القناة فيلمًا وثائقيًّا استقصائيًّا.
 
 ويكشف الفيلم حقائق حول نهب تلك الجماعة وحليفها الرئيس المخلوع علي صالح للسلاح بعد انقلابهم على حكومة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي.
 
 ويستقصي الفيلم الأماكن التي أخفى فيها الحوثيون وصالح السلاح الثقيل، وكمياته، وأنواعه، ومصادره، وكيفية تهريبه وتطويره.
 
 كما تضمن الفيلم شهادات أدلى بها ضباط في الجيش الوطني اليمني وخبراء مختصون، تحدثوا في هذا الجانب، فضلاً عن اتصالات سرية مسربة لقيادات عليا في مليشيا الحوثي، ووثائق ومقاطع فيديو، توثق عمليات نهب السلاح وتهريبه.
 
 وقد حصلت "الجزيرة" على اتصالات سرية ومقاطع مصورة ووثائق، تنشرها لأول مرة، تظهر نهب الحوثيين الأسلحة الثقيلة والصواريخ، وقدرتهم العسكرية الحقيقية.
 
 وشهد شاهد من أهلها عندما أكد المتحدث الرسمي السابق باسم جماعة الحوثي علي البخيتي تلقي عناصر من المليشيات تدريبًا في لبنان وإيران؛ ما يثبت تورط طهران في دعم الانقلابيين. 
 

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
11:12 PM
البخيتي: عناصر من المليشيات تدربوا في لبنان وإيران

فيلم "السلاح المنهوب" يكشف تفاصيل سرقة الحوثيين وصالح مخازن الأسلحة اليمنية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
11,297

تسبَّب فيلم "السلاح المنهوب"، الذي كشفت فيه قناة "الجزيرة" تفاصيل سرقة الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح الأسلحة من مخازن الجيش منذ انقلابهما على الشرعية في اليمن، في اقتحام الحوثيين مجددًا مكتب الجزيرة بصنعاء، بعد ساعات من بث القناة فيلمًا وثائقيًّا استقصائيًّا.
 
 ويكشف الفيلم حقائق حول نهب تلك الجماعة وحليفها الرئيس المخلوع علي صالح للسلاح بعد انقلابهم على حكومة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي.
 
 ويستقصي الفيلم الأماكن التي أخفى فيها الحوثيون وصالح السلاح الثقيل، وكمياته، وأنواعه، ومصادره، وكيفية تهريبه وتطويره.
 
 كما تضمن الفيلم شهادات أدلى بها ضباط في الجيش الوطني اليمني وخبراء مختصون، تحدثوا في هذا الجانب، فضلاً عن اتصالات سرية مسربة لقيادات عليا في مليشيا الحوثي، ووثائق ومقاطع فيديو، توثق عمليات نهب السلاح وتهريبه.
 
 وقد حصلت "الجزيرة" على اتصالات سرية ومقاطع مصورة ووثائق، تنشرها لأول مرة، تظهر نهب الحوثيين الأسلحة الثقيلة والصواريخ، وقدرتهم العسكرية الحقيقية.
 
 وشهد شاهد من أهلها عندما أكد المتحدث الرسمي السابق باسم جماعة الحوثي علي البخيتي تلقي عناصر من المليشيات تدريبًا في لبنان وإيران؛ ما يثبت تورط طهران في دعم الانقلابيين. 
 

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