في أول يوم دراسي.. تماسّ كهربائي يُخلي طالبات ابتدائية بالمدينة

متكرر بسبب تهالك المبنى وأولياء أمور يطالبون "التعليم" و"المدني" بالتدخل

أخلت إدارة المدرسة الابتدائية 72 بالحرة الشرقية بالمدينة المنورة، الطالبات صباح اليوم؛ إثر حادث تماسّ كهربائي وقع بالمدرسة؛ حرصاً على سلامة الطالبات والمعلمات؛ فيما باشرت فِرَق الدفاع المدني الحادثة.

وتأتي الحادثة التي وقعت في صباح أول يوم دراسي، ضمن سلسلة حوادث سابقة بالمدرسة نفسها، التي تفتقد لوسائل السلامة، وسط مخاوف أولياء الأمور من تكرار وقوع حوادث تماسّ كهربائي أو كارثة لا قدر الله؛ حيث أصبحت هذه المدرسة تهدد حياة الطالبات والمعلمات منذ سنوات طويلة؛ بسبب تكرار حوادثها الكهربائية بين الحين والآخر.

وحمّل أولياء أمور طالبات، إدارةَ التعليم بمنطقة المدينة المنورة ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة، مسؤولية هذه المدرسة المتهالكة، التي تَحَوّلت من صرح تعليمي إلى خطر يتربص بالطالبات والمعلمات؛ مؤكدين أن المدرسة متهالكة، وسَبَق أن طالبوا بنقل الطالبات للمبنى الرئيسي الذي نُقلت له مدرسة أخرى، وهناك لوحة توضّح أن المبنى تابع للمدرسة الابتدائية 72".