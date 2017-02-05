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في أول يوم دراسي.. حريق بـ "تحفيظ شقراء" دون وقوع إصابات

أخمده منسوبو المدرسة.. و"المدني" و"الكهرباء" يباشران

اندلع حريق في غرفة المرشد الطلابي بمتوسطة وثانوية الشاطبي لتحفيظ القرآن بشقراء مع انطلاق أول يوم دراسي، وذلك بعد انصراف الطلاب من المدرسة بدقائق معدودة.

 

 وتعامل منسوبو المدرسة مع الحريق بمثالية، إذ تمكنوا من إخماده في وقت قياسي وتواصلوا مع الدفاع المدني وشركة الكهرباء لمباشرة الواقعة وفق خطة الإخلاء.

 

وتفصيلا فوجئ منسوبو متوسطة وثانوية الشاطبي لتحفيظ القرآن بمحافظة شقراء بنشوب حريق قبيل ظهر اليوم في غرفة المرشد الطلابي بسبب تماس كهربائي في مكيف الغرفة.

 

وعلى الفور هرع مدير المدرسة محمد المهنا والمرشد الطلابي سليمان الغنام والمعلم ابراهيم الحجي لإخماد الحريق بكل بسالة، وفي نفس الوقت تواصلت المدرسة بإدارة الدفاع المدني وشركة الكهرباء بناء على التعليمات المعتمدة في خطة الإخلاء.

 

وتمكن منسوبو المدرسة بمساندة عمال النظافة من إخماد الحريق قبل أن يمتد لبقية غرف المدرسة في وقت قياسي ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

 

بدورها حضرت فرق الدفاع المدني للموقع على الفور وباشرت الحادثة، كما تواجدت شركة الكهرباء وفصلت التيار الكهربائي عن المدرسة احترازيا.

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في أول يوم دراسي.. حريق بـ "تحفيظ شقراء" دون وقوع إصابات
سبق

اندلع حريق في غرفة المرشد الطلابي بمتوسطة وثانوية الشاطبي لتحفيظ القرآن بشقراء مع انطلاق أول يوم دراسي، وذلك بعد انصراف الطلاب من المدرسة بدقائق معدودة.

 

 وتعامل منسوبو المدرسة مع الحريق بمثالية، إذ تمكنوا من إخماده في وقت قياسي وتواصلوا مع الدفاع المدني وشركة الكهرباء لمباشرة الواقعة وفق خطة الإخلاء.

 

وتفصيلا فوجئ منسوبو متوسطة وثانوية الشاطبي لتحفيظ القرآن بمحافظة شقراء بنشوب حريق قبيل ظهر اليوم في غرفة المرشد الطلابي بسبب تماس كهربائي في مكيف الغرفة.

 

وعلى الفور هرع مدير المدرسة محمد المهنا والمرشد الطلابي سليمان الغنام والمعلم ابراهيم الحجي لإخماد الحريق بكل بسالة، وفي نفس الوقت تواصلت المدرسة بإدارة الدفاع المدني وشركة الكهرباء بناء على التعليمات المعتمدة في خطة الإخلاء.

 

وتمكن منسوبو المدرسة بمساندة عمال النظافة من إخماد الحريق قبل أن يمتد لبقية غرف المدرسة في وقت قياسي ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

 

بدورها حضرت فرق الدفاع المدني للموقع على الفور وباشرت الحادثة، كما تواجدت شركة الكهرباء وفصلت التيار الكهربائي عن المدرسة احترازيا.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
06:39 PM
أخمده منسوبو المدرسة.. و"المدني" و"الكهرباء" يباشران

في أول يوم دراسي.. حريق بـ "تحفيظ شقراء" دون وقوع إصابات

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فلاح الجوفان - شقراء
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اندلع حريق في غرفة المرشد الطلابي بمتوسطة وثانوية الشاطبي لتحفيظ القرآن بشقراء مع انطلاق أول يوم دراسي، وذلك بعد انصراف الطلاب من المدرسة بدقائق معدودة.

 

 وتعامل منسوبو المدرسة مع الحريق بمثالية، إذ تمكنوا من إخماده في وقت قياسي وتواصلوا مع الدفاع المدني وشركة الكهرباء لمباشرة الواقعة وفق خطة الإخلاء.

 

وتفصيلا فوجئ منسوبو متوسطة وثانوية الشاطبي لتحفيظ القرآن بمحافظة شقراء بنشوب حريق قبيل ظهر اليوم في غرفة المرشد الطلابي بسبب تماس كهربائي في مكيف الغرفة.

 

وعلى الفور هرع مدير المدرسة محمد المهنا والمرشد الطلابي سليمان الغنام والمعلم ابراهيم الحجي لإخماد الحريق بكل بسالة، وفي نفس الوقت تواصلت المدرسة بإدارة الدفاع المدني وشركة الكهرباء بناء على التعليمات المعتمدة في خطة الإخلاء.

 

وتمكن منسوبو المدرسة بمساندة عمال النظافة من إخماد الحريق قبل أن يمتد لبقية غرف المدرسة في وقت قياسي ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

 

بدورها حضرت فرق الدفاع المدني للموقع على الفور وباشرت الحادثة، كما تواجدت شركة الكهرباء وفصلت التيار الكهربائي عن المدرسة احترازيا.

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