في إطار التعاون السعودي الإماراتي .. المتحمي يزور جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز

بهدف تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في رعاية الموهوبين

زار مستشار رئيس مجلس الإدارة والأمين العام المكلف لمؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز اليوم الأحد، وذلك في مقر الجائزة بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

والتقى المتحمي خلال الزيارة بالأمين العام لجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز ونائب رئيس مجلس الأمناء الدكتور جمال محمد المهيري، وبحثا في اللقاء عدداً من المحاور حول دعم الموهبة والإبداع، وذلك في إطار تعزيز التعاون السعودي الإماراتي فيما يتعلق بالتميز التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين، والتي تعد أحد الفروع التي تعنى بها الجائزة.

وأوضح الدكتور المتحمي أن اللقاء يسعى إلى عرض تجربة "موهبة" كمؤسسة رائدة في مجال رعاية الموهوبين في العالم العربي، وربطها بالجهود التنموية ومساعي المملكة للتحول إلى اقتصاد معرفي يقوم على استثمار المعرفة وتوطينها، ويعتمد رأس المال الفكري في تقدمه ونهضته، وذلك كي يتمكن الموهوبون بفئاتهم المختلفة من استغلال مواهبهم وتسخيرها لخدمة الوطن؛ سعياً لأن تصبح المملكة مجتمعاً مبدعاً فيه من القيادات والكوادر الشابة الموهوبة والمبتكرة ذات التعليم والتدريب المتميز، ما يدعم التحول إلى مجتمع المعرفة وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقد رافق المتحمي خلال الزيارة وفد من قيادات "موهبة"، ومن بينهم الدكتورة آمال الهزاع مساعد نائب الأمين العام بالقسم النسائي، والدكتور عبدِالرحمن القويزاني مدير عام المسابقات.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي متزامناً مع إقامة "مؤتمر أبحاث الموهبة 2017" الذي تنظمه جائزة حمدان بن راشد بالتعاون مع الجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والتميز، التي وجهت من خلال رئيسها أ. د. عبدالله الجغيمان الدعوة للمتحمي لحضور المؤتمر الذي تستضيفه مدينة دبي خلال الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر 2017، والذي يهدف إلى الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.