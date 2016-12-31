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في احتفالية التسعين عاماً.. "وفاء" و"سيلفي" و"تيفو" اتحادي

تصوير - مشعل الزهراني: صافحت جماهير الاتحاد لاعبي الفريق في ليلة وفاء عنوانها الاحتفال بالنادي التسعيني ليخلد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، هذا الحدث كأبرز الأحداث في تاريخ كل اتحادي.
جميع مظاهر الفرح حضرت في المدرجات وأرضية الملعب قبل انطلاقة صافرة الحكم صالح الهذلول.
ولابد للفرح من توثيق لذا كانت العدسات وكاميرات الجوال ترصد الأحداث وكل شاردة وواردة.
الوفاء الاتحادي حضر من خلال رفع قميص حمل صور الراحل أحمد مسعود الذي نجح في بث شعار كان له أثره في الاتحاديين هذا الموسم وهو "روح الاتحاد".
الاحتفالية الاتحادية اكتملت بتيفو مميز وراق من جماهير العميد، رافقه أوبريت غنائي.
لحظات الفرح امتدت حتى نهاية الشوط الأول الذي انتهى اتحادياً بهدفين لهدف للفريق الضيف اتليتكو الذي نجح في انتزاع الفوز في الشوط الثاني.
"سبق" رصدت الاحتفالية الاتحادية عبر صور.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في احتفالية التسعين عاماً.. "وفاء" و"سيلفي" و"تيفو" اتحادي
سبق

تصوير - مشعل الزهراني: صافحت جماهير الاتحاد لاعبي الفريق في ليلة وفاء عنوانها الاحتفال بالنادي التسعيني ليخلد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، هذا الحدث كأبرز الأحداث في تاريخ كل اتحادي.
جميع مظاهر الفرح حضرت في المدرجات وأرضية الملعب قبل انطلاقة صافرة الحكم صالح الهذلول.
ولابد للفرح من توثيق لذا كانت العدسات وكاميرات الجوال ترصد الأحداث وكل شاردة وواردة.
الوفاء الاتحادي حضر من خلال رفع قميص حمل صور الراحل أحمد مسعود الذي نجح في بث شعار كان له أثره في الاتحاديين هذا الموسم وهو "روح الاتحاد".
الاحتفالية الاتحادية اكتملت بتيفو مميز وراق من جماهير العميد، رافقه أوبريت غنائي.
لحظات الفرح امتدت حتى نهاية الشوط الأول الذي انتهى اتحادياً بهدفين لهدف للفريق الضيف اتليتكو الذي نجح في انتزاع الفوز في الشوط الثاني.
"سبق" رصدت الاحتفالية الاتحادية عبر صور.

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
02:30 AM
اخر تعديل
01 يناير 2017 - 3 ربيع الآخر 1438
08:10 AM

في احتفالية التسعين عاماً.. "وفاء" و"سيلفي" و"تيفو" اتحادي

A A A
عبدالعزيز الشريف - جدة
21
34,582

تصوير - مشعل الزهراني: صافحت جماهير الاتحاد لاعبي الفريق في ليلة وفاء عنوانها الاحتفال بالنادي التسعيني ليخلد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، هذا الحدث كأبرز الأحداث في تاريخ كل اتحادي.
جميع مظاهر الفرح حضرت في المدرجات وأرضية الملعب قبل انطلاقة صافرة الحكم صالح الهذلول.
ولابد للفرح من توثيق لذا كانت العدسات وكاميرات الجوال ترصد الأحداث وكل شاردة وواردة.
الوفاء الاتحادي حضر من خلال رفع قميص حمل صور الراحل أحمد مسعود الذي نجح في بث شعار كان له أثره في الاتحاديين هذا الموسم وهو "روح الاتحاد".
الاحتفالية الاتحادية اكتملت بتيفو مميز وراق من جماهير العميد، رافقه أوبريت غنائي.
لحظات الفرح امتدت حتى نهاية الشوط الأول الذي انتهى اتحادياً بهدفين لهدف للفريق الضيف اتليتكو الذي نجح في انتزاع الفوز في الشوط الثاني.
"سبق" رصدت الاحتفالية الاتحادية عبر صور.

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