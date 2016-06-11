في أسبوع.. جمرك الحديثة يُحبط 6 محاولات لتهريب 238 ألف حبة كبتاجون

كمية كانت مُخبأة بمحرك مركبة وأخرى في بطارية شاحنة وثالثة في "راديتر"

شَهِد جمرك الحديثة، خلال أسبوع واحد، إحباط 6 محاولات لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (238.021) ألف حبة، عُثر عليها مُخبأة في عدد من المركبات التي قدمت للمملكة عبر المنفذ.

وتفصيلاً، قال إبراهيم العنزي مدير عام جمرك الحديثة: تم إحباط تهريب تلك الكمية من حبوب الكبتاجون من خلال 6 محاولات في غضون أسبوع واحد فقط، حيث قَدِمت أولاً مركبة من نوع "خصوصي" بقيادة أحد المسافرين، وبتفتيشها عُثر على (10.000) حبة كانت مُخبأة بالأجزاء الداخلية لمحرك المركبة.

وفي المحاولة الثانية عُثر على (74.566) حبة كبتاجون كانت مُخبأة في البطارية الخاصة بإحدى الشاحنات. كما تم إحباط محاولة تهريب (8000) حبة كانت مُخبأة بتجويف تم إعداده لغرض التهريب في "راديتر" إحدى الشاحنات.

وأضاف العنزي: وفي المحاولة الرابعة تم إحباط تهريب (7305) حبة كبتاجون كانت مُخبأة داخل تجويف الأبواب الأمامية لإحدى المركبات، كما عُثر على (60.694) حبة كبتاجون مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة، وفي المحاولة السادسة التي تم إحباطها عُثر على (77.456) حبة كبتاجون كانت مُخبأة بطريقة سرية في خزان وقود مركبة من نوع "خصوصي".