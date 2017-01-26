في افتتاح الجولة الـ16.. "لعبة الكراسي" شعار ديربي القصيم.. والقادسية للثأر من النصر

بعد توقُّف الدوري 22 يومًا

تدور اليوم الخميس عجلة دوري جميل للمحترفين لكرة القدم من جديد في الجولة الـ16 بلقاءين حاسمين، عنوانهما الإثارة والندية وعدم التفريط في النقاط؛ وذلك لصعوبة التعويض في الدور الثاني. الأول يجمع "ديربي القصيم" التعاون والرائد، أما اللقاء الثاني فعنوانه "الثأر" حين يسعى القادسية لتعويض خسارته في الدور الأول من النصر.



التعاون – الرائد

في بريدة يسعى التعاون "السابع" بـ 18 نقطة في اللقاء الذي سيجمعه على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بغريمه التقليدي الرائد إلى تحقيق النقاط الثلاث، والابتعاد عن منطقة الهبوط. والأمر نفسه ينطبق على الرائد "الثامن" بـ 16 نقطة، والساعي بدوره لتحقيق أكثر من أمر إيجابي من خلال الفوز في لقاء الديربي، وأخذ مكان التعاون في سلَّم الترتيب؛ وهو مؤشر واضح على أن اللقاء سيكون تنافسيًّا وقويًّا.



القادسية - النصر

في اللقاء الثاني يلتقي القادسية والنصر على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة بمحافظة الخبر.



ويدخل أصحاب الأرض اللقاء برصيد 13 نقطة في المركز العاشر، ويأملون بتحقيق نتيجة إيجابية، ومحاولة الابتعاد عن خطر الهبوط؛ إذ لا يفصلهم عن صاحب المركز الأخير سوى 5 نقاط. وفي المقابل يسعى النصر "الثالث" بـ32 نقطة للفوز والمنافسة بقوة على اللقب، والاقتراب من الصدارة.

