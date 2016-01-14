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في الدوحة.. "الفتح والخليج" يتعادلان ودياً

اختتم فريق الفتح الأول لكرة القدم معسكره الخارجي الذي أقيم في العاصمة القطرية "الدوحة" ضمن برنامج الفريق الإعدادي لفترة التوقف التي يشهدها دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم بخوض مباراة ودية أمام الخليج، عصر اليوم.

 

وانتهت المباراة التي أقيمت على  ملعب نادي معيذر القطري بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، سجل للفتح حمدان الحمدان وللخليج علاء حجي.

 

وعمد المدير الفني للفريق  فتحي الجبال في المواجهة الودية على اللعب بتشكيلتين مختلفتين ، لكل شوط تشكيلة مختلفة عن الأخرى وذلك بغية منح الفرصة لجميع اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم .

 

وبعد نهاية المواجهة الودية توجهت البعثة الفتحاوية للمغادرة إلى الأحساء "براً" .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في الدوحة.. "الفتح والخليج" يتعادلان ودياً
سبق

اختتم فريق الفتح الأول لكرة القدم معسكره الخارجي الذي أقيم في العاصمة القطرية "الدوحة" ضمن برنامج الفريق الإعدادي لفترة التوقف التي يشهدها دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم بخوض مباراة ودية أمام الخليج، عصر اليوم.

 

وانتهت المباراة التي أقيمت على  ملعب نادي معيذر القطري بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، سجل للفتح حمدان الحمدان وللخليج علاء حجي.

 

وعمد المدير الفني للفريق  فتحي الجبال في المواجهة الودية على اللعب بتشكيلتين مختلفتين ، لكل شوط تشكيلة مختلفة عن الأخرى وذلك بغية منح الفرصة لجميع اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم .

 

وبعد نهاية المواجهة الودية توجهت البعثة الفتحاوية للمغادرة إلى الأحساء "براً" .

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
07:04 PM

في الدوحة.. "الفتح والخليج" يتعادلان ودياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدوحة
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اختتم فريق الفتح الأول لكرة القدم معسكره الخارجي الذي أقيم في العاصمة القطرية "الدوحة" ضمن برنامج الفريق الإعدادي لفترة التوقف التي يشهدها دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم بخوض مباراة ودية أمام الخليج، عصر اليوم.

 

وانتهت المباراة التي أقيمت على  ملعب نادي معيذر القطري بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، سجل للفتح حمدان الحمدان وللخليج علاء حجي.

 

وعمد المدير الفني للفريق  فتحي الجبال في المواجهة الودية على اللعب بتشكيلتين مختلفتين ، لكل شوط تشكيلة مختلفة عن الأخرى وذلك بغية منح الفرصة لجميع اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم .

 

وبعد نهاية المواجهة الودية توجهت البعثة الفتحاوية للمغادرة إلى الأحساء "براً" .

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