في الرياض.. حدث يدخل حافلة نقل طالبات ويطعن معلمة ويبرر: استهتار

شرطة المنطقة تنجح بالإطاحة به في وقت وجيز

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه وبتوفيق من الله تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض من ضبط أحد الأشخاص (حدث / سعودي الجنسية) لقيامه اليوم الخميس 23-3 - 1438 بدخول حافلة مخصصة لنقل الطالبات بحي النسيم الغربي شرق العاصمة الرياض وحال توجه المعلمة المناوبة للحافلة لمحاولة إخراجه قام الجاني بطعنها في يدها وارتكاب الفرار لجهة غير معلومة حيث جرى نقل المعلمة المصابة على الفور لتلقي العلاج اللازم.

وقال الميمان "بالنظر إلى أهمية البلاغ فقد صدرت التوجيهات بسرعة تحديد هويته وضبطه، وبتوفيق من الله تمكنت فرق دوريات الأمن من تحديد هويته وضبطه خلال ساعات وتسليمه لمركز الشرطة المختص وبمناقشته أقر بما نُسب إليه بداعي الاستهتار، جرى إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص".