في تجاوب مع "سبق".. وزارة التجارة تداهم محل بيع العَلَم الإسرائيلي بالرياض

تم استدعاء صاحب المنشأة المخالفة للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها

في تجاوب سريع مع ما نشرته "سبق"، داهمت وزارة التجارة والاستثمار سوق الرياض التعميري، بجوار سوق المعيقلية، وقامت بتفتيشه، وتم ضبط مخالفات، وإيقاع العقوبات اللازمة نظامًا، وإعداد المحاضر اللازمة. كما تم استدعاء صاحب المنشأة المخالفة للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها.



وكان أحد المواطنين قد اكتشف صورة "العَلَم الإسرائيلي" يتوسط مجموعة من أعلام الدول على ملابس شتوية، كان قد اشتراها لطفلته من سوق الرياض التعميري، بجوار سوق المعيقلية، قبل أن تلبسه.



وقد تواصل المواطن مع وزارة التجارة في بلاغ رسمي، وطلبوا منه التسجيل عبر التطبيق الرسمي لذلك، وحاول دون أن يستطيع.



وأكد المواطن سعيد القحطاني أن مثل هذه الملابس قد تتزايد في السوق دون أي رقابة، لا من صاحب المحل البائع، الذي يبحث عن الأرباح، ولا من الجهات الرقابية، التي يفترض تكثيف أعمالها الرقابية، ومعاقبة تلك المحال التي تبيع مثل هذه الملابس.



وتمنى "القحطاني" من وزارة التجارة الوقوف على المحل، مؤكدًا أنه على استعداد لمرافقتهم في الجولة، وسحب هذه الملابس التي تحمل العَلم الإسرائيلي.

