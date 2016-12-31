في 2016.. تضحيات ومشاهد إنسانية عالقة في أذهان المجتمع السعودي

انتهت بتفاعل حكومي وشعبي وتكريم ووفاء سطرت للتاريخ

انطوى عام 2016 وقد حمل معه العديد من القصص والمشاهد الإنسانية التي شهدت تفاعلًا من المجتمع السعودي على المستوى الحكومي والشعبي عبر ساحات المواقع الاجتماعية والإعلام الجديد والتقليدي خلدت في أذهان المجتمع، ما حمل بعض منها معاني الإنسانية، واختلفت القصص والمشاهد الإنسانية على الأصعدة الصحية والخدمية وغيرها كافة، وكان موقع "تويتر" أكبر راصد لها.



"سبق" تستذكر أبرز تلك القصص الإنسانية التى خلدت في العام المنصرم:



"المالكي".. المعاقون الخمسة

تصدرت قصة الأشقاء المعاقين الخمسة التي اشتعلت فيها المواقع الاجتماعية بعد نشرها من حساب الفنان السعودي "فايز المالكي" الذين لا يملكون علاجًا لهم تعاطفًا شعبيًّا، وتفاعل بدوره ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في التكفل بعلاجهم وحالة والدتهم المعيلة لهم، والتي تصدرت هاشتاقات موقع التواصل الاجتماعي فيها "تويتر".



مسنة عرعر.. وسلم الطوارئ

كانت قصة مسنة عرعر -وهي تحبو على سلم طوارئ لتصعد للدور الثاني في إدارة الأحوال المدنية بمدينة عرعر قبل عدة أشهر بعد مقطع لقي انتشارًا واسعًا واستياءً عبر المواقع الاجتماعية والذي نشرته "سبق" بعدة أخبار صحفية-؛ انتهت بإعفاء مدير الأحوال المدنية من منصبة بعد تلك الحادثة لعدم مساعدتهم؛ بحسب حديث نجلها لـ"سبق" أنهم رفضوا مساعدتهم بعد شرح معاناة والدتهم من صعود السلم على حد قوله.



أمنية منال.. والفشل الكلوي:

سطرت قصة التبرع بالكلى لمواطن سعودي أروع القصص الإنسانية في عام 2016 بعد تبرعه للفتاة "منال" من منطقة حائل بعد وسم عام بموقع "تويتر" بعنوان"#أمنية_تتمنونها_في_سنة_2016 ".

وتعود قصتها بإيجاز بعدما أخبر الطبيب ذويها بأهمية زراعة الكلى ولا يوجد متبرعون لفصيلتها في المركز السعودي لزراعة الأعضاء.



وبعد هاشتاق عام تواصل المواطن "فهد الشمري" من منسوبي تعليم حائل، وأخبره بالاستعداد للتبرع لابنته دون مقابل، والتي لقيت ثناءً كبيرًا في الأوساط الاجتماعية والمواقع الاجتماعية.



تضحية رجل أمن:

سطرت قصة تضحية رجل الأمن "الرقيب يحيى أبو جبل" من منسوبي الدفاع المدني بأبو عريش بمنطقة جازان، بحياته من أجل إنقاذ كلب؛ ساحات المواقع الاجتماعية الذي تُوفي بعد أن سقط في بئر أثناء عملية الإنقاذ؛ حيث عبّر عددٌ من زملائه عن حزنهم الشديد لفقد أحد الأبطال الذي ضحى بحياته من أجل هذا العمل الإنساني.



الممرضة "عبير العنزي":

سطرت قصة الممرضة "عبير العنزي" من منسوبي الشؤون الصحية بمنطقة الجوف أروع القصص الإنسانية في عام 2016م، وذلك بعد تأثرها بعدم وجود متبرع للطفلة "بشاير الرشيدي"، بعد مناشدات ذويها بمواقع التواصل الاجتماعي التي تأثرت بحالتها وقررت التبرع لها وهي لا تربطها أي صلة قرابة أو معرفة.

وقالت الممرضة "عبير العنزي" لـ"سبق" -في تصريح سابق-: إنها شاهدت نداء ذوي الطفلة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ولما قرأت التشخيص وحالة الطفلة لم تستطع التخلِّي عنها، بعدها اتصلت على رقم الجوال الذي وُضع في النداء، الذي تبين أنه والد الطفلة، وأنه في مدينة الرياض، والطفلة منومة بمدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض، ثم تواصلت مع التنسيق بالمدينة الطبية.