"الإلكترونيات المتقدمة" توقع مذكرة تفاهم مع ​"​شركة أكسنشر العالمية​"​

لتوفير حلول وأنظمة تقنية متطورة

وقّعت كل من شركة "الإلكترونيات المتقدمة" إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي، وشركة "أكسنشر" العالمية، مذكرة تفاهم؛ لتوفير وتطوير حلول وأنظمة تقنية متقدمة وفق مواصفات الجودة العالمية؛ حيث تم توقيع المذكرة أثناء فعاليات معرض "جيتكس دبي" 2017م.

وقد وقّع مذكرة التفاهم من جانب شركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز الدعيلج الرئيس التنفيذي للشركة، ومن جانب شركة "أكسنشر" ماسيمو باجيلا المدير التنفيذي لقطاع الموارد لدى "أكسنتشر" في الشرق الأوسط وتركيا.

وعقب التوقيع على المذكرة، صرح "الدعيلج"، قائلاً: "نحن فخورون بتوقيع هذه المذكرة مع شركة "أكسنشر" الرائدة في تطوير الأنظمة والحلول التقنية، ونتطلع لبناء المزيد من علاقات التعاون المشترك معها؛ من أجل تطوير القدرات الوطنية، بما يواكب تطلعات القيادة في هذا الجانب، ويعزز إمكانيات التصنيع المحلي".

وأضاف: "يشرف شركة الإلكترونيات المتقدمة أن تدعم هذه المبادرات والشراكات التي تواكب أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني الذي يسعى إلى تحقيق الجودة والارتقاء بالإنتاجية ورفد الاقتصاد الوطني بموارد نوعية".

وفيما أكد "باجيلا" أنه "بهذه المذكرة تعمل الشركتان على تعزيز فرص التفاهم المثمر، وتوسيع آفاق التعاون المستقبلي المشترك"، وأضاف: "نحن شركة تعمل على تطوير الأنظمة والحلول التقنية، وفخورون بالعمل مع شركة الإلكترونيات المتقدمة؛ لكونها شركة رائدة في مجال توطين وتطوير التقنية والتزام الجودة العالمية".