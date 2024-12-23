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في ختام الجولة 14 من دوري جميل .. الاتحاد يسعى لاستعادة الصدارة من جديد

فرسان مكة يبحثون عن طوق النجاة

يختتم الدور الثاني من دوري "جميل" السعودي للمحترفين لكرة القدم منافساته اليوم الجمعة بمواجهتين حاسمتين .

الأولى تجمع الاتحاد مع الرائد، والثانية التعاون مع الوحدة. 

ويسعى الاتحاد للتربع مجددًا على قمة الدوري برصيد 31 نقطة، والفريق عاد للمركز الثالث برصيد 28 نقطة، كما يهدف إلى إيقاف انتصارات الرائد صاحب المركز السابع برصيد 16 نقطة في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويقدم الاتحاد من مباراة إلى أخرى مستوى متصاعدًا يرشحه للفوز على الرائد الطامح إلى الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

وفي اللقاء الثاني يحتل التعاون المركز الثامن برصيد 15 نقطة، ويحتل الوحدة المركز ما قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في ختام الجولة 14 من دوري جميل .. الاتحاد يسعى لاستعادة الصدارة من جديد
سبق

يختتم الدور الثاني من دوري "جميل" السعودي للمحترفين لكرة القدم منافساته اليوم الجمعة بمواجهتين حاسمتين .

الأولى تجمع الاتحاد مع الرائد، والثانية التعاون مع الوحدة. 

ويسعى الاتحاد للتربع مجددًا على قمة الدوري برصيد 31 نقطة، والفريق عاد للمركز الثالث برصيد 28 نقطة، كما يهدف إلى إيقاف انتصارات الرائد صاحب المركز السابع برصيد 16 نقطة في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويقدم الاتحاد من مباراة إلى أخرى مستوى متصاعدًا يرشحه للفوز على الرائد الطامح إلى الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

وفي اللقاء الثاني يحتل التعاون المركز الثامن برصيد 15 نقطة، ويحتل الوحدة المركز ما قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
12:02 AM
فرسان مكة يبحثون عن طوق النجاة

في ختام الجولة 14 من دوري جميل .. الاتحاد يسعى لاستعادة الصدارة من جديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يختتم الدور الثاني من دوري "جميل" السعودي للمحترفين لكرة القدم منافساته اليوم الجمعة بمواجهتين حاسمتين .

الأولى تجمع الاتحاد مع الرائد، والثانية التعاون مع الوحدة. 

ويسعى الاتحاد للتربع مجددًا على قمة الدوري برصيد 31 نقطة، والفريق عاد للمركز الثالث برصيد 28 نقطة، كما يهدف إلى إيقاف انتصارات الرائد صاحب المركز السابع برصيد 16 نقطة في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويقدم الاتحاد من مباراة إلى أخرى مستوى متصاعدًا يرشحه للفوز على الرائد الطامح إلى الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

وفي اللقاء الثاني يحتل التعاون المركز الثامن برصيد 15 نقطة، ويحتل الوحدة المركز ما قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

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