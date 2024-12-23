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في دوري الدرجة الأولى.. أحد بثنائية الطائي يتمسك بالصدارة

أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى، وجاءت نتائجها كالتالي:

هجر- نجران "1 - 2"

الشعلة - الوطني "0 - 0"

الطائي - أحد "1 - 2".

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 - أحد "31 نقطة"

2 - النهضة "26 نقطة"

3 - العروبة "24 نقطة"

4 - الشعلة "22 نقطة"

5 - هجر "22 نقطة"

6 - الحزم "20 نقطة"

7 - الفيحاء "20 نقطة"

8 - نجران "20 نقطة"

9 - ضمك "19 نقطة"

10 - القيصومة "18 نقطة"

11 - العدالة "16 نقطة"

12 - وج "16 نقطة"

13 - الجيل "16 نقطة"

14 - الوطني "15 نقطة"

15 - الطائي "14 نقطة"

16 - النجوم "11 نقطة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في دوري الدرجة الأولى.. أحد بثنائية الطائي يتمسك بالصدارة
سبق

أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى، وجاءت نتائجها كالتالي:

هجر- نجران "1 - 2"

الشعلة - الوطني "0 - 0"

الطائي - أحد "1 - 2".

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 - أحد "31 نقطة"

2 - النهضة "26 نقطة"

3 - العروبة "24 نقطة"

4 - الشعلة "22 نقطة"

5 - هجر "22 نقطة"

6 - الحزم "20 نقطة"

7 - الفيحاء "20 نقطة"

8 - نجران "20 نقطة"

9 - ضمك "19 نقطة"

10 - القيصومة "18 نقطة"

11 - العدالة "16 نقطة"

12 - وج "16 نقطة"

13 - الجيل "16 نقطة"

14 - الوطني "15 نقطة"

15 - الطائي "14 نقطة"

16 - النجوم "11 نقطة".

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
08:22 PM

في دوري الدرجة الأولى.. أحد بثنائية الطائي يتمسك بالصدارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
908

أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى، وجاءت نتائجها كالتالي:

هجر- نجران "1 - 2"

الشعلة - الوطني "0 - 0"

الطائي - أحد "1 - 2".

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 - أحد "31 نقطة"

2 - النهضة "26 نقطة"

3 - العروبة "24 نقطة"

4 - الشعلة "22 نقطة"

5 - هجر "22 نقطة"

6 - الحزم "20 نقطة"

7 - الفيحاء "20 نقطة"

8 - نجران "20 نقطة"

9 - ضمك "19 نقطة"

10 - القيصومة "18 نقطة"

11 - العدالة "16 نقطة"

12 - وج "16 نقطة"

13 - الجيل "16 نقطة"

14 - الوطني "15 نقطة"

15 - الطائي "14 نقطة"

16 - النجوم "11 نقطة".

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