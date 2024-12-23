في دوري الدرجة الأولى.. أحد بثنائية الطائي يتمسك بالصدارة
أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى، وجاءت نتائجها كالتالي:
هجر- نجران "1 - 2"
الشعلة - الوطني "0 - 0"
الطائي - أحد "1 - 2".
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - أحد "31 نقطة"
2 - النهضة "26 نقطة"
3 - العروبة "24 نقطة"
4 - الشعلة "22 نقطة"
5 - هجر "22 نقطة"
6 - الحزم "20 نقطة"
7 - الفيحاء "20 نقطة"
8 - نجران "20 نقطة"
9 - ضمك "19 نقطة"
10 - القيصومة "18 نقطة"
11 - العدالة "16 نقطة"
12 - وج "16 نقطة"
13 - الجيل "16 نقطة"
14 - الوطني "15 نقطة"
15 - الطائي "14 نقطة"
16 - النجوم "11 نقطة".
في دوري الدرجة الأولى.. أحد بثنائية الطائي يتمسك بالصدارة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2016-12-22
أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى، وجاءت نتائجها كالتالي:
هجر- نجران "1 - 2"
الشعلة - الوطني "0 - 0"
الطائي - أحد "1 - 2".
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - أحد "31 نقطة"
2 - النهضة "26 نقطة"
3 - العروبة "24 نقطة"
4 - الشعلة "22 نقطة"
5 - هجر "22 نقطة"
6 - الحزم "20 نقطة"
7 - الفيحاء "20 نقطة"
8 - نجران "20 نقطة"
9 - ضمك "19 نقطة"
10 - القيصومة "18 نقطة"
11 - العدالة "16 نقطة"
12 - وج "16 نقطة"
13 - الجيل "16 نقطة"
14 - الوطني "15 نقطة"
15 - الطائي "14 نقطة"
16 - النجوم "11 نقطة".
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
08:22 PM
في دوري الدرجة الأولى.. أحد بثنائية الطائي يتمسك بالصدارة
أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى، وجاءت نتائجها كالتالي:
هجر- نجران "1 - 2"
الشعلة - الوطني "0 - 0"
الطائي - أحد "1 - 2".
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - أحد "31 نقطة"
2 - النهضة "26 نقطة"
3 - العروبة "24 نقطة"
4 - الشعلة "22 نقطة"
5 - هجر "22 نقطة"
6 - الحزم "20 نقطة"
7 - الفيحاء "20 نقطة"
8 - نجران "20 نقطة"
9 - ضمك "19 نقطة"
10 - القيصومة "18 نقطة"
11 - العدالة "16 نقطة"
12 - وج "16 نقطة"
13 - الجيل "16 نقطة"
14 - الوطني "15 نقطة"
15 - الطائي "14 نقطة"
16 - النجوم "11 نقطة".