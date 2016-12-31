في ذكرى البيعة.. "أمير الباحة": سِجل حافل بالعطاء الوطني لخادم الحرمين الشريفين

وفق ما صدر من أوامر وقرارات ملكية تصبُّ في مصلحة الوطن والمواطن

رفع الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله -؛ بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتوليه -حفظه الله- مقاليد الحكم.



وأكد أن هذه المناسبة الغالية والعزيزة في نفس كل مواطن ومواطنة مقرونة بصادق الدعاء للملك بالصحة وطول العمر. مضيفًا بأن هذه الذكرى حملت سجلاً حافلاً من العطاء الوطني على المستوى الداخلي، وفق ما صدر من أوامر وقرارات ملكية، تصبُّ في مصلحة الوطن والمواطن في شتى المجالات، والعمل على مواصلة مسيرة البناء والتطوُّر والتنمية الشاملة في أرجاء البلاد، وفي مناحي الحياة، والحرص على رفاهية وراحة المواطن التي أكدها - حفظه الله - في عدد من المناسبات، والاهتمام بالوطن ومقدساته، والذود عن كل ما يمس أمنه.



وأشار أمير منطقة الباحة إلى أن خارطة الوطن رسمت إنجازات عملاقة على المستوى الخارجي، التي ستظل شاهدة على مدار الزمن ومحفوظة في ذاكرة التاريخ؛ ما جعل للمملكة مكانة عالية ومرموقة بين دول العالم، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين بوقوف السعودية مع جميع قضايا الأمة العربية والإسلامية، ودورها الفاعل والمستمر لخدمة الإسلام والمسلمين.



ولفت النظر إلى ما حظيت به منطقة الباحة من مشاريع ونماء، واستكمال المشاريع من أجل تحقيق التنمية الشاملة، وما تضمنته الميزانية العامة للدولة من مضامين سامية ومتعددة لجوانب الحياة كافة، التي تهم إنسان هذه البلاد وانطلاقه نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، وما تضمنته من أهداف وتطلعات للعمل على تقليل الاعتماد على النفط، والتوجُّه نحو تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد، واستغلال جميع الإمكانات وطاقات البلاد والثروات المتوافرة لخدمة ورفاهية أبناء هذا الوطن الغالي.



واختتم الأمير مشاري بن سعود تصريحه سائلاً الله - عز وجل - أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -.