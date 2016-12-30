في ذكرى البيعة.. أمير عسير: الملك سلمان رجل المرحلة بلا منازع

قال: أعلن بكل حزم حرب إبادة على الإفساد والمفسدين

رفع أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة ذكرى البيعة، التي تصادف الثالث من شهر ربيع الثاني للعام الحالي.



واعتبر الأمير فيصل خادم الحرمين الشريفين رجل المرحلة الحالية بلا منازع، وحامل لواء الإصلاح، والذي أعلن بكل حزم حرب إبادة على الإفساد والمفسدين، في ظل رؤية حكيمة تستشرف مستقبلاً مشرقاً للوطن وأبنائه.



وأشار أمير المنطقة إلى أن خادم الحرمين أثبت للعالم أجمع أن المملكة ملتزمة بتعاليم الدين الحنيف وقيمه الداعية للمحبة والسلام، ومستمرة في الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، والدفاع المتواصل عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية بشتى الوسائل.



وأكد بكل شفافية أن الوطن والمواطن أولويته الأولى، وأن كل فرد من أفراد شعبه محل عنايته واهتمامه، وأن اقتصاد الوطن وتنميته شغله الشاغل، حتى تتحقق للوطن والمواطن تنمية شاملة تكفل للوطن الاستقرار، وللمواطن الحياة الكريمة.



ودعا أمير المنطقة أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظ لنا قادة هذه البلاد الذين دأبوا على تسخير كل ما من شأنه رعاية أبناء هذا الشعب الكريم، والذود عن مقدسات الوطن ومقدراته من أطماع الطامعين، وكيد الحاسدين.