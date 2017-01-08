في عامه الثالث.. برنامج القيم العليا للإسلام يواصل أنشطته بالحفر

يبدأ اليوم عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن منيع، زيارته لمحافظة حفر الباطن ومدينة الملك خالد العسكرية، التي تتضمن عدداً من المحاضرات والدروس علمية واللقاءات التربوية، ضمن برنامج القيم العليا للإسلام، ونبذه التطرف والإرهاب الذي تُنَظّمه الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.

يُذكر أن برنامج الزيارات الذي تُنَفّذه الأمانة العامة تجاوزت خمسين زيارة لمختلف مناطق المملكة، شَمِلت الأنشطة العلمية والإفتائية، بما يخدم التواصل مع شرائح المجتمع كافة.