في عمليتين منفصلتين.. شرطة جازان تطيح بـ 51 مخالفاً ومهرب قات

من جنسية إفريقية واتخذوا من الأماكن الوعرة مقراً لهم للتخفي

تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة في شرطة جبال الحشر ودوريات أمن الطرق من اﻹطاحة بـ 51 مخالفاً، كما ضبطت وافداً يمتهن تهريب القات برفقة عدد من النساء، وذلك في عمليتين منفصلتين.

وتفصيلاً، نفذ رجال اﻷمن بشرطة جبال الحشر في العملية اﻷولى حملة أمنية شملت المواقع الوعرة والمشبوهة التي يتخذ منها المخالفون أوكاراً للتخفي عن أعين رجال اﻷمن، ولكنهم كانوا لهم بالمرصاد، حيث تمت مداهمة أوكارهم، وهو ما أسفر عن ضبط 51 مخالفاً من جنسيات مختلفة أغلبهم من الجنسيات اﻹفريقية.

وفي العملية الثانية تمكنت إحدى دوريات أمن الطرق من ضبط أحد المهربين حاول التمويه على رجال اﻷمن بإخفاء 325 حزمة من القات المحظور وسط مجموعة من النساء المرافقات له، ولكن حيلته لم تنطلِ على رجال الأمن، وقادت يقظتهم اﻷمنية لكشفها وإفشال مخططهم.

باﻹضافة لضبط مركبة من نوع "يوكن" يستقلها شاب ثلاثيني عُثر بحوزته على 119 حزمة من القات، وكذلك اﻹطاحة بمواطن وزوجته بحوزتهما 29 حزمة من القات المحظور ومسدس غير مصرح به.

وثمن رئيس مركز جبال الحشر والجانبه وعدد من المواطنين هذه الجهود والحملات اﻷمنية لضبط المخالفين والمهربين وإفشال مخططاتهم، مبدين ارتياحهم، ومقدمين شكرهم وعظيم امتنانهم للجهود المبذولة من قبل شرطة منطقة جازان وأفرع الأمن العام لحفظ الأمن واستتبابه.