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في كأس فيصل.. الهلال يقترب من الصدارة

أسقط التعاون بخماسية

أسقط فريق الهلال الأولمبي لكرة القدم ضيفه التعاون بخماسية دون مقابل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وجاءت نتائجها كالتالي: 
الفتح - أحد (1 – 1)
الهلال - التعاون (5 - 0) 
الشباب - القادسية (3 - 1)
وجاء الترتيب على النحو التالي بعد مباريات اليوم :
1- القادسية (17 نقطة)
2- الهلال (16 نقطة)
3- النصر (14 نقطة)
4- الشباب (14 نقط )
5- الأهلي (13 نقطة)
6- الجيل (13 نقطة)
7- أحد (11 نقط)
8- الاتحاد (10 نقاط)
9- الفتح (10 نقاط) 
10الفيصلي (7 نقاط)
11- الوحدة (5 نقاط)
12- الخليج (5 نقاط) 
13- التعاون (4 نقاط)
14- هجر (نقطة واحد )

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في كأس فيصل.. الهلال يقترب من الصدارة
سبق

أسقط فريق الهلال الأولمبي لكرة القدم ضيفه التعاون بخماسية دون مقابل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وجاءت نتائجها كالتالي: 
الفتح - أحد (1 – 1)
الهلال - التعاون (5 - 0) 
الشباب - القادسية (3 - 1)
وجاء الترتيب على النحو التالي بعد مباريات اليوم :
1- القادسية (17 نقطة)
2- الهلال (16 نقطة)
3- النصر (14 نقطة)
4- الشباب (14 نقط )
5- الأهلي (13 نقطة)
6- الجيل (13 نقطة)
7- أحد (11 نقط)
8- الاتحاد (10 نقاط)
9- الفتح (10 نقاط) 
10الفيصلي (7 نقاط)
11- الوحدة (5 نقاط)
12- الخليج (5 نقاط) 
13- التعاون (4 نقاط)
14- هجر (نقطة واحد )

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
08:12 PM
أسقط التعاون بخماسية

في كأس فيصل.. الهلال يقترب من الصدارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,368

أسقط فريق الهلال الأولمبي لكرة القدم ضيفه التعاون بخماسية دون مقابل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد، وجاءت نتائجها كالتالي: 
الفتح - أحد (1 – 1)
الهلال - التعاون (5 - 0) 
الشباب - القادسية (3 - 1)
وجاء الترتيب على النحو التالي بعد مباريات اليوم :
1- القادسية (17 نقطة)
2- الهلال (16 نقطة)
3- النصر (14 نقطة)
4- الشباب (14 نقط )
5- الأهلي (13 نقطة)
6- الجيل (13 نقطة)
7- أحد (11 نقط)
8- الاتحاد (10 نقاط)
9- الفتح (10 نقاط) 
10الفيصلي (7 نقاط)
11- الوحدة (5 نقاط)
12- الخليج (5 نقاط) 
13- التعاون (4 نقاط)
14- هجر (نقطة واحد )

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