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في مسابقة "الإعلام" للأفلام القصيرة.. "التقديرية" لـ"سلطان.. للريادة عنوان"

تقديراً لجهود الأمير على مدى ثلاثين عاماً في التصدي لقضية حقوق المعاقين

حاز فيلم "سلطان.. للريادة عنوان" الذي أنتجته جمعية الأطفال المعوقين، على الجائزة التقديرية في الدورة الأولى لمسابقة الأفلام القصيرة التي نظّمها مركز الملك فهد الثقافي ووزارة الثقافة والإعلام، مؤخراً؛ حيث أعدّت الجمعية الفيلم بمناسبة فوز الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بجائزة الريادة في خدمة ذوي الإعاقة من مجلس وزراء الصحة العرب التابع لجامعة الدول العربية بداية العام الجاري.

وقدّمت لجنة تحكيم المسابقة، جائزة تقديرية للجمعية، خلال حفل موسع، أقيم يوم 6 ديسمبر الجاري بمركز الملك فهد الثقافي.

وكانت الجمعية قد عرضت خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير فيلماً يلقي الضوء على المبادرات التي تبناها الأمير سلطان بن سلمان على مدى نحو ثلاثين عاماً للتصدي لقضية الإعاقة، ونجاحه في قيادة هذه المؤسسة الخيرية لجعل هذه القضية على أولويات أصحاب القرار وتوفير منظومة من الحقوق للمعوقين في المملكة.

وواكب ذلك الاجتماع، تسلّم الأمير الجائزة التي حصل عليها بإجماع مجلس وزراء الصحة العرب والممنوحة للرواد في العالم العربي، الذين أسهموا بجهود تطوعية مميزة في تطوير برامج الرعاية التأهيلية لذوي الإعاقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مسابقة "الإعلام" للأفلام القصيرة.. "التقديرية" لـ"سلطان.. للريادة عنوان"
سبق

حاز فيلم "سلطان.. للريادة عنوان" الذي أنتجته جمعية الأطفال المعوقين، على الجائزة التقديرية في الدورة الأولى لمسابقة الأفلام القصيرة التي نظّمها مركز الملك فهد الثقافي ووزارة الثقافة والإعلام، مؤخراً؛ حيث أعدّت الجمعية الفيلم بمناسبة فوز الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بجائزة الريادة في خدمة ذوي الإعاقة من مجلس وزراء الصحة العرب التابع لجامعة الدول العربية بداية العام الجاري.

وقدّمت لجنة تحكيم المسابقة، جائزة تقديرية للجمعية، خلال حفل موسع، أقيم يوم 6 ديسمبر الجاري بمركز الملك فهد الثقافي.

وكانت الجمعية قد عرضت خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير فيلماً يلقي الضوء على المبادرات التي تبناها الأمير سلطان بن سلمان على مدى نحو ثلاثين عاماً للتصدي لقضية الإعاقة، ونجاحه في قيادة هذه المؤسسة الخيرية لجعل هذه القضية على أولويات أصحاب القرار وتوفير منظومة من الحقوق للمعوقين في المملكة.

وواكب ذلك الاجتماع، تسلّم الأمير الجائزة التي حصل عليها بإجماع مجلس وزراء الصحة العرب والممنوحة للرواد في العالم العربي، الذين أسهموا بجهود تطوعية مميزة في تطوير برامج الرعاية التأهيلية لذوي الإعاقة.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
12:52 PM
تقديراً لجهود الأمير على مدى ثلاثين عاماً في التصدي لقضية حقوق المعاقين

في مسابقة "الإعلام" للأفلام القصيرة.. "التقديرية" لـ"سلطان.. للريادة عنوان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حاز فيلم "سلطان.. للريادة عنوان" الذي أنتجته جمعية الأطفال المعوقين، على الجائزة التقديرية في الدورة الأولى لمسابقة الأفلام القصيرة التي نظّمها مركز الملك فهد الثقافي ووزارة الثقافة والإعلام، مؤخراً؛ حيث أعدّت الجمعية الفيلم بمناسبة فوز الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بجائزة الريادة في خدمة ذوي الإعاقة من مجلس وزراء الصحة العرب التابع لجامعة الدول العربية بداية العام الجاري.

وقدّمت لجنة تحكيم المسابقة، جائزة تقديرية للجمعية، خلال حفل موسع، أقيم يوم 6 ديسمبر الجاري بمركز الملك فهد الثقافي.

وكانت الجمعية قد عرضت خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير فيلماً يلقي الضوء على المبادرات التي تبناها الأمير سلطان بن سلمان على مدى نحو ثلاثين عاماً للتصدي لقضية الإعاقة، ونجاحه في قيادة هذه المؤسسة الخيرية لجعل هذه القضية على أولويات أصحاب القرار وتوفير منظومة من الحقوق للمعوقين في المملكة.

وواكب ذلك الاجتماع، تسلّم الأمير الجائزة التي حصل عليها بإجماع مجلس وزراء الصحة العرب والممنوحة للرواد في العالم العربي، الذين أسهموا بجهود تطوعية مميزة في تطوير برامج الرعاية التأهيلية لذوي الإعاقة.

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