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في مشاركته الأولى.. "الطيران المدني" يُبرز تراث المطارات بالجنادرية

الأكاديمية السعودية للطيران تُقَدم دوريات تدريبية في السلامة للأطفال

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني -لأول مرة- في الدورة "31" للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية)، والذي انطلق أمس برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

 

وقال مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للاتصال المؤسسي والتسويق باسم بن عبدالله السلوم: "لا شك أن مهرجان الجنادرية له دور مميز في المحافظة على التراث السعودي والفلكلور الشعبي والموروث الحضاري، وتوسيع دائرة الاهتمام بالفكر والثقافة والمحافظة على معالم البيئة المحلية، وما تنطوي عليه من دروس وتجارب".

 

وأضاف: "يأتي ذلك بما يُوفّره المهرجان من محاضرات وندوات ثقافية ونماذج ومجمعات تُمثل كل منطقة من مناطق المملكة".

 

وأشار إلى أن حرص العديد من المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية على المشاركة في الجنادرية، يعكس أهمية المهرجان والدور الريادي للمملكة في المجالات المتعددة للثقافة والحضارة.

 

وأردف "السلوم": "الهيئة العامة للطيران المدني حرصت على المشاركة في هذه المناسبة الوطنية الكبرى بجناح؛ وذلك لتعريف الزوار والمشاركين بالتاريخ التراثي للطيران المدني في المملكة بشكل عام وللمطارات السعودية بشكل خاص، كيف كانت؟ وكيف أصبحت؟ وذلك من خلال الكثير من الصور التراثية والحديثة".

 

وتابع: "هذا الجناح سيُسهم في التعريف بالمشاريع العملاقة التي أنجزتها الهيئة، وتلك التي يجري تنفيذها في الوقت الراهن؛ علاوة على المشاريع المستقبلية التي تستهدف تطوير شبكة مطارات المملكة، ورفع مستوى خدماتها التي تقدم للمسافرين وزوار المملكة والشركات ذات العلاقة، على نحو يواكب التطورات العالمية".

 

يُذكر أن جناح الهيئة في الجنادرية سيقوم بعرض نماذج للعديد من الطائرات القديمة والحديثة؛ لتعريف المشاركين في المهرجان وزواره بأنواع الطائرات وأحجامها قديماً وحديثاً، كما ستشارك الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة بجناح يقدم دورات تدريبية في السلامة والطيران للأطفال وزوار المهرجان.

 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مشاركته الأولى.. "الطيران المدني" يُبرز تراث المطارات بالجنادرية
سبق

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني -لأول مرة- في الدورة "31" للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية)، والذي انطلق أمس برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

 

وقال مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للاتصال المؤسسي والتسويق باسم بن عبدالله السلوم: "لا شك أن مهرجان الجنادرية له دور مميز في المحافظة على التراث السعودي والفلكلور الشعبي والموروث الحضاري، وتوسيع دائرة الاهتمام بالفكر والثقافة والمحافظة على معالم البيئة المحلية، وما تنطوي عليه من دروس وتجارب".

 

وأضاف: "يأتي ذلك بما يُوفّره المهرجان من محاضرات وندوات ثقافية ونماذج ومجمعات تُمثل كل منطقة من مناطق المملكة".

 

وأشار إلى أن حرص العديد من المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية على المشاركة في الجنادرية، يعكس أهمية المهرجان والدور الريادي للمملكة في المجالات المتعددة للثقافة والحضارة.

 

وأردف "السلوم": "الهيئة العامة للطيران المدني حرصت على المشاركة في هذه المناسبة الوطنية الكبرى بجناح؛ وذلك لتعريف الزوار والمشاركين بالتاريخ التراثي للطيران المدني في المملكة بشكل عام وللمطارات السعودية بشكل خاص، كيف كانت؟ وكيف أصبحت؟ وذلك من خلال الكثير من الصور التراثية والحديثة".

 

وتابع: "هذا الجناح سيُسهم في التعريف بالمشاريع العملاقة التي أنجزتها الهيئة، وتلك التي يجري تنفيذها في الوقت الراهن؛ علاوة على المشاريع المستقبلية التي تستهدف تطوير شبكة مطارات المملكة، ورفع مستوى خدماتها التي تقدم للمسافرين وزوار المملكة والشركات ذات العلاقة، على نحو يواكب التطورات العالمية".

 

يُذكر أن جناح الهيئة في الجنادرية سيقوم بعرض نماذج للعديد من الطائرات القديمة والحديثة؛ لتعريف المشاركين في المهرجان وزواره بأنواع الطائرات وأحجامها قديماً وحديثاً، كما ستشارك الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة بجناح يقدم دورات تدريبية في السلامة والطيران للأطفال وزوار المهرجان.

 

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
12:51 PM
الأكاديمية السعودية للطيران تُقَدم دوريات تدريبية في السلامة للأطفال

في مشاركته الأولى.. "الطيران المدني" يُبرز تراث المطارات بالجنادرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك الهيئة العامة للطيران المدني -لأول مرة- في الدورة "31" للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية)، والذي انطلق أمس برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

 

وقال مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للاتصال المؤسسي والتسويق باسم بن عبدالله السلوم: "لا شك أن مهرجان الجنادرية له دور مميز في المحافظة على التراث السعودي والفلكلور الشعبي والموروث الحضاري، وتوسيع دائرة الاهتمام بالفكر والثقافة والمحافظة على معالم البيئة المحلية، وما تنطوي عليه من دروس وتجارب".

 

وأضاف: "يأتي ذلك بما يُوفّره المهرجان من محاضرات وندوات ثقافية ونماذج ومجمعات تُمثل كل منطقة من مناطق المملكة".

 

وأشار إلى أن حرص العديد من المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية على المشاركة في الجنادرية، يعكس أهمية المهرجان والدور الريادي للمملكة في المجالات المتعددة للثقافة والحضارة.

 

وأردف "السلوم": "الهيئة العامة للطيران المدني حرصت على المشاركة في هذه المناسبة الوطنية الكبرى بجناح؛ وذلك لتعريف الزوار والمشاركين بالتاريخ التراثي للطيران المدني في المملكة بشكل عام وللمطارات السعودية بشكل خاص، كيف كانت؟ وكيف أصبحت؟ وذلك من خلال الكثير من الصور التراثية والحديثة".

 

وتابع: "هذا الجناح سيُسهم في التعريف بالمشاريع العملاقة التي أنجزتها الهيئة، وتلك التي يجري تنفيذها في الوقت الراهن؛ علاوة على المشاريع المستقبلية التي تستهدف تطوير شبكة مطارات المملكة، ورفع مستوى خدماتها التي تقدم للمسافرين وزوار المملكة والشركات ذات العلاقة، على نحو يواكب التطورات العالمية".

 

يُذكر أن جناح الهيئة في الجنادرية سيقوم بعرض نماذج للعديد من الطائرات القديمة والحديثة؛ لتعريف المشاركين في المهرجان وزواره بأنواع الطائرات وأحجامها قديماً وحديثاً، كما ستشارك الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة بجناح يقدم دورات تدريبية في السلامة والطيران للأطفال وزوار المهرجان.

 

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