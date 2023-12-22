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قافلة صيد إماراتية تتعرض لإطلاق نار في باكستان.. والسبب "الحباري"

قال مسؤولون باكستانيون إن متمردين هاجموا فريق صيد يضم أفراداً من أسرة حاكمة بإحدى دول الخليج بإقليم بلوشستان الباكستاني.

ونقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مسؤول محلي: إن الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وهو من الأسرة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة، كان يقود الصيادين.

وأضاف أنهم كانوا ضمن قافلة تضم نحو 30 عربة رباعية الدفع.

وقال مسؤولون آخرون إن المسلحين تركوا الرجال ينصرفون بعد إنذارهم بعدم الصيد في المنطقة، وذلك بعد إطلاق النار على عربتهم.

وكانت إحدى العربات قد تحركت لرصد الطيور في بقعة تبعد 5 كيلومترات. وقال المسؤول: "إن بعض الرجال على متن دراجات نارية اعترضوها، وطلبوا من العرب مغادرتها، ثم أطلقوا النار عليها، فهشّموا نوافذها ومزّقوا إطاراتها".

ولم يُصب أحد في إطلاق النار الذي وقع الاثنين بمنطقة غشك التي تبعد 90 كيلومتراً جنوب مدينة بانجغور.

وأعلنت جبهة تحرير بلوشستان مسؤوليتها عن الحادث.

وقال بيان للجبهة: "مقاتلونا تركوا الشيوخ ينصرفون دون أذى من منطلق علاقاتنا وقيمنا المشتركة، على أمل ألا يحصلوا في المستقبل على تصاريح صيد من دولة الاحتلال الباكستاني في بلوشستان".

وفي الشهر الماضي، حذّرت الجبهة الصيادين العرب من التحرك في المنطقة بصحبة قوات الأمن الباكستانية.

وتظاهر المئات في بلوشستان الثلاثاء ضد رحلات الصيد التي يقوم بها العرب إلى باكستان سنوياً.

ويقول المزارعون إن رحلات الصيد هذه تُعرض الطيور للخطر، وتدمر المحاصيل.

وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد رفعت حظراً على صيد هذا النوع من الطيور في وقت سابق من العام الجاري، بعد أن أشارت الحكومة إلى أن ذلك يساعد على بناء علاقات دبلوماسية مع كبار الشخصيات العربية.

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قافلة صيد إماراتية تتعرض لإطلاق نار في باكستان.. والسبب "الحباري"
سبق

قال مسؤولون باكستانيون إن متمردين هاجموا فريق صيد يضم أفراداً من أسرة حاكمة بإحدى دول الخليج بإقليم بلوشستان الباكستاني.

ونقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مسؤول محلي: إن الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وهو من الأسرة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة، كان يقود الصيادين.

وأضاف أنهم كانوا ضمن قافلة تضم نحو 30 عربة رباعية الدفع.

وقال مسؤولون آخرون إن المسلحين تركوا الرجال ينصرفون بعد إنذارهم بعدم الصيد في المنطقة، وذلك بعد إطلاق النار على عربتهم.

وكانت إحدى العربات قد تحركت لرصد الطيور في بقعة تبعد 5 كيلومترات. وقال المسؤول: "إن بعض الرجال على متن دراجات نارية اعترضوها، وطلبوا من العرب مغادرتها، ثم أطلقوا النار عليها، فهشّموا نوافذها ومزّقوا إطاراتها".

ولم يُصب أحد في إطلاق النار الذي وقع الاثنين بمنطقة غشك التي تبعد 90 كيلومتراً جنوب مدينة بانجغور.

وأعلنت جبهة تحرير بلوشستان مسؤوليتها عن الحادث.

وقال بيان للجبهة: "مقاتلونا تركوا الشيوخ ينصرفون دون أذى من منطلق علاقاتنا وقيمنا المشتركة، على أمل ألا يحصلوا في المستقبل على تصاريح صيد من دولة الاحتلال الباكستاني في بلوشستان".

وفي الشهر الماضي، حذّرت الجبهة الصيادين العرب من التحرك في المنطقة بصحبة قوات الأمن الباكستانية.

وتظاهر المئات في بلوشستان الثلاثاء ضد رحلات الصيد التي يقوم بها العرب إلى باكستان سنوياً.

ويقول المزارعون إن رحلات الصيد هذه تُعرض الطيور للخطر، وتدمر المحاصيل.

وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد رفعت حظراً على صيد هذا النوع من الطيور في وقت سابق من العام الجاري، بعد أن أشارت الحكومة إلى أن ذلك يساعد على بناء علاقات دبلوماسية مع كبار الشخصيات العربية.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
10:28 AM

قافلة صيد إماراتية تتعرض لإطلاق نار في باكستان.. والسبب "الحباري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مسؤولون باكستانيون إن متمردين هاجموا فريق صيد يضم أفراداً من أسرة حاكمة بإحدى دول الخليج بإقليم بلوشستان الباكستاني.

ونقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مسؤول محلي: إن الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وهو من الأسرة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة، كان يقود الصيادين.

وأضاف أنهم كانوا ضمن قافلة تضم نحو 30 عربة رباعية الدفع.

وقال مسؤولون آخرون إن المسلحين تركوا الرجال ينصرفون بعد إنذارهم بعدم الصيد في المنطقة، وذلك بعد إطلاق النار على عربتهم.

وكانت إحدى العربات قد تحركت لرصد الطيور في بقعة تبعد 5 كيلومترات. وقال المسؤول: "إن بعض الرجال على متن دراجات نارية اعترضوها، وطلبوا من العرب مغادرتها، ثم أطلقوا النار عليها، فهشّموا نوافذها ومزّقوا إطاراتها".

ولم يُصب أحد في إطلاق النار الذي وقع الاثنين بمنطقة غشك التي تبعد 90 كيلومتراً جنوب مدينة بانجغور.

وأعلنت جبهة تحرير بلوشستان مسؤوليتها عن الحادث.

وقال بيان للجبهة: "مقاتلونا تركوا الشيوخ ينصرفون دون أذى من منطلق علاقاتنا وقيمنا المشتركة، على أمل ألا يحصلوا في المستقبل على تصاريح صيد من دولة الاحتلال الباكستاني في بلوشستان".

وفي الشهر الماضي، حذّرت الجبهة الصيادين العرب من التحرك في المنطقة بصحبة قوات الأمن الباكستانية.

وتظاهر المئات في بلوشستان الثلاثاء ضد رحلات الصيد التي يقوم بها العرب إلى باكستان سنوياً.

ويقول المزارعون إن رحلات الصيد هذه تُعرض الطيور للخطر، وتدمر المحاصيل.

وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد رفعت حظراً على صيد هذا النوع من الطيور في وقت سابق من العام الجاري، بعد أن أشارت الحكومة إلى أن ذلك يساعد على بناء علاقات دبلوماسية مع كبار الشخصيات العربية.

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