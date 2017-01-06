قبضة الأخضر تكسب مونتينجرو ودياً وتواجه البوسنة

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة اليد في مباراته الودية الثالثة مساء أمس أمام منتخب مونتينجرو "الجبل الأسود" بنتيجة "20- 19" في أقوى المواجهات الودية في المعسكر الخارجي المقام في صربيا، فيما استمرت بقية المجموعة التي لم تشارك في اللقاء بأداء التدريبات على فترتين صباحية ومسائية، مع تبقّي 5 أيام على انطلاق كأس العالم في فرنسا؛ حيث تبقى مباراتان وديتان أمام البوسنة، ومن ثم أمام البحرين قبل التوجه في 10 يناير إلى فرنسا.



ويلعب الأخضر في المجموعة الثالثة، وتُلعب مبارياته في مدينة روان الفرنسية، وتضم منتخبات: "السعودية - ألمانيا - تشيلى - بيلاروسيا - كرواتيا - المجر".

