النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قبضة الأخضر تواجه روسيا البيضاء في ثاني خطوات المونديال

السعودية تطمح لمواصلة المستوى الرائع

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد نظيره روسيا البيضاء عند الساعة 10.45 من مساء غد الأحد على صالة روان في ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ 25 المقامة في فرنسا وتستمر حتى 29 يناير الجاري بمشاركة 24 دولة تم تقسيمها في أربع مجموعات.
 
ويأمل الأخضر السعودي في مواصلة تقديم المستوى المشرف الذي قدمه امام كرواتيا احد افضل المنتخبات العالمية والمرشحة للحصول على اللقب وتحقيق انتصار يقربه من تحقيق هدف المرور من المجموعة الثالثة التي تقام مواجهاتها في مدينة راوان وتضم كل من : السعودية وكرواتيا وتشيلي  والمجر وألمانيا وبيلاروسيا.
 

المدرب السعودي نيناد يتوقع أن يواصل على ذات التشكيل الذي بدأ به مواجهة كرواتيا ويزج بكل من الحارس مناف آل سعيد وعبدالعزيز ردة وهشام العبيدي ومجتبى آل سالم وعبدالله عباس وحسن الجنبي ومهدي آل سالم .
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
قبضة الأخضر تواجه روسيا البيضاء في ثاني خطوات المونديال
سبق

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد نظيره روسيا البيضاء عند الساعة 10.45 من مساء غد الأحد على صالة روان في ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ 25 المقامة في فرنسا وتستمر حتى 29 يناير الجاري بمشاركة 24 دولة تم تقسيمها في أربع مجموعات.
 
ويأمل الأخضر السعودي في مواصلة تقديم المستوى المشرف الذي قدمه امام كرواتيا احد افضل المنتخبات العالمية والمرشحة للحصول على اللقب وتحقيق انتصار يقربه من تحقيق هدف المرور من المجموعة الثالثة التي تقام مواجهاتها في مدينة راوان وتضم كل من : السعودية وكرواتيا وتشيلي  والمجر وألمانيا وبيلاروسيا.
 

المدرب السعودي نيناد يتوقع أن يواصل على ذات التشكيل الذي بدأ به مواجهة كرواتيا ويزج بكل من الحارس مناف آل سعيد وعبدالعزيز ردة وهشام العبيدي ومجتبى آل سالم وعبدالله عباس وحسن الجنبي ومهدي آل سالم .
 

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
10:00 PM
السعودية تطمح لمواصلة المستوى الرائع

قبضة الأخضر تواجه روسيا البيضاء في ثاني خطوات المونديال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
133

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد نظيره روسيا البيضاء عند الساعة 10.45 من مساء غد الأحد على صالة روان في ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ 25 المقامة في فرنسا وتستمر حتى 29 يناير الجاري بمشاركة 24 دولة تم تقسيمها في أربع مجموعات.
 
ويأمل الأخضر السعودي في مواصلة تقديم المستوى المشرف الذي قدمه امام كرواتيا احد افضل المنتخبات العالمية والمرشحة للحصول على اللقب وتحقيق انتصار يقربه من تحقيق هدف المرور من المجموعة الثالثة التي تقام مواجهاتها في مدينة راوان وتضم كل من : السعودية وكرواتيا وتشيلي  والمجر وألمانيا وبيلاروسيا.
 

المدرب السعودي نيناد يتوقع أن يواصل على ذات التشكيل الذي بدأ به مواجهة كرواتيا ويزج بكل من الحارس مناف آل سعيد وعبدالعزيز ردة وهشام العبيدي ومجتبى آل سالم وعبدالله عباس وحسن الجنبي ومهدي آل سالم .
 

شارك برأيك
27
53

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
3,931
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
3,957
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,990
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
3,231

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة