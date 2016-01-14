قبضة الأخضر تواجه روسيا البيضاء في ثاني خطوات المونديال

السعودية تطمح لمواصلة المستوى الرائع

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد نظيره روسيا البيضاء عند الساعة 10.45 من مساء غد الأحد على صالة روان في ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ 25 المقامة في فرنسا وتستمر حتى 29 يناير الجاري بمشاركة 24 دولة تم تقسيمها في أربع مجموعات.



ويأمل الأخضر السعودي في مواصلة تقديم المستوى المشرف الذي قدمه امام كرواتيا احد افضل المنتخبات العالمية والمرشحة للحصول على اللقب وتحقيق انتصار يقربه من تحقيق هدف المرور من المجموعة الثالثة التي تقام مواجهاتها في مدينة راوان وتضم كل من : السعودية وكرواتيا وتشيلي والمجر وألمانيا وبيلاروسيا.



المدرب السعودي نيناد يتوقع أن يواصل على ذات التشكيل الذي بدأ به مواجهة كرواتيا ويزج بكل من الحارس مناف آل سعيد وعبدالعزيز ردة وهشام العبيدي ومجتبى آل سالم وعبدالله عباس وحسن الجنبي ومهدي آل سالم .

