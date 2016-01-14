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قبل الاختبارات بـ48 ساعة.. مواطن يوثق درباوية يمارسون التفحيط بينبع

مطالبات بملاحقتهم ووضع حد للظاهرة

وثق مواطن بمحافظة ينبع فجر اليوم الجمعة مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من الدرباوية بممارسة التفحيط بشارع المطار الجديد بالمحافظة ومضايقة المارة، وسط استغراب من عدم وجود متابعة من الجهات المختصة لإيقافهم ومخالفتهم، مستغلين الدرباوية وقت الاختبارات التي تنطلق بعد غد.

ويظهر بالمقطع أن مجموعة من الدرباوية يقومون بالتفحيط بشارع المطار الجديد ويقومون بالدوران والتفحيط وعكس السير، غير مبالين بعابري الطريق، حيث يكثر التفحيط في أيام الإجازات ونهاية الأسبوع بطريق المطار الجديد وطريق شمال ينبع أمام جسر مركز 18.

وقال بعض مرتادي الطريق إنهم متذمرون من كثرة التفحيط بشارع المطار الجديد وطريق الشمال، حيث يهددون سلامة مرتادي الطريق وتعطيل حركة السير بالمحافظة، مطالبين بوضع حد للمفحطين وتطبيق النظام بشكل صارم للحد من الظاهرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قبل الاختبارات بـ48 ساعة.. مواطن يوثق درباوية يمارسون التفحيط بينبع
سبق

وثق مواطن بمحافظة ينبع فجر اليوم الجمعة مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من الدرباوية بممارسة التفحيط بشارع المطار الجديد بالمحافظة ومضايقة المارة، وسط استغراب من عدم وجود متابعة من الجهات المختصة لإيقافهم ومخالفتهم، مستغلين الدرباوية وقت الاختبارات التي تنطلق بعد غد.

ويظهر بالمقطع أن مجموعة من الدرباوية يقومون بالتفحيط بشارع المطار الجديد ويقومون بالدوران والتفحيط وعكس السير، غير مبالين بعابري الطريق، حيث يكثر التفحيط في أيام الإجازات ونهاية الأسبوع بطريق المطار الجديد وطريق شمال ينبع أمام جسر مركز 18.

وقال بعض مرتادي الطريق إنهم متذمرون من كثرة التفحيط بشارع المطار الجديد وطريق الشمال، حيث يهددون سلامة مرتادي الطريق وتعطيل حركة السير بالمحافظة، مطالبين بوضع حد للمفحطين وتطبيق النظام بشكل صارم للحد من الظاهرة.

13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
10:07 PM
اخر تعديل
14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
10:18 PM
مطالبات بملاحقتهم ووضع حد للظاهرة

قبل الاختبارات بـ48 ساعة.. مواطن يوثق درباوية يمارسون التفحيط بينبع

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
17
11,885

وثق مواطن بمحافظة ينبع فجر اليوم الجمعة مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من الدرباوية بممارسة التفحيط بشارع المطار الجديد بالمحافظة ومضايقة المارة، وسط استغراب من عدم وجود متابعة من الجهات المختصة لإيقافهم ومخالفتهم، مستغلين الدرباوية وقت الاختبارات التي تنطلق بعد غد.

ويظهر بالمقطع أن مجموعة من الدرباوية يقومون بالتفحيط بشارع المطار الجديد ويقومون بالدوران والتفحيط وعكس السير، غير مبالين بعابري الطريق، حيث يكثر التفحيط في أيام الإجازات ونهاية الأسبوع بطريق المطار الجديد وطريق شمال ينبع أمام جسر مركز 18.

وقال بعض مرتادي الطريق إنهم متذمرون من كثرة التفحيط بشارع المطار الجديد وطريق الشمال، حيث يهددون سلامة مرتادي الطريق وتعطيل حركة السير بالمحافظة، مطالبين بوضع حد للمفحطين وتطبيق النظام بشكل صارم للحد من الظاهرة.

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