قبل الاختبارات بـ48 ساعة.. مواطن يوثق درباوية يمارسون التفحيط بينبع

مطالبات بملاحقتهم ووضع حد للظاهرة

وثق مواطن بمحافظة ينبع فجر اليوم الجمعة مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من الدرباوية بممارسة التفحيط بشارع المطار الجديد بالمحافظة ومضايقة المارة، وسط استغراب من عدم وجود متابعة من الجهات المختصة لإيقافهم ومخالفتهم، مستغلين الدرباوية وقت الاختبارات التي تنطلق بعد غد.

ويظهر بالمقطع أن مجموعة من الدرباوية يقومون بالتفحيط بشارع المطار الجديد ويقومون بالدوران والتفحيط وعكس السير، غير مبالين بعابري الطريق، حيث يكثر التفحيط في أيام الإجازات ونهاية الأسبوع بطريق المطار الجديد وطريق شمال ينبع أمام جسر مركز 18.

وقال بعض مرتادي الطريق إنهم متذمرون من كثرة التفحيط بشارع المطار الجديد وطريق الشمال، حيث يهددون سلامة مرتادي الطريق وتعطيل حركة السير بالمحافظة، مطالبين بوضع حد للمفحطين وتطبيق النظام بشكل صارم للحد من الظاهرة.