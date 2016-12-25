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قبل ساعات من طرح العملات الجديدة.. ساما: لن نلغي الإصدار الخامس

نفت الشائعة المتداولة وقالت: "سيتم تداوله إلى جانب الإصدار الجديد"

‏تنفي مؤسسة النقد السعودي ما أشيع في وسائل التواصل عن إلغاء الإصدار الخامس للعملة، مؤكدة بأن الإصدار السادس سيتم تداوله إلى جانب الإصدارات السابقة.

 

وجاء نفي المؤسسة قبل ساعات من موعد طرح الإصدار السادس الجديد للعملات السعودية والمقرر طرحه للتداول صباح غد الاثنين.

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قبل ساعات من طرح العملات الجديدة.. ساما: لن نلغي الإصدار الخامس
سبق

‏تنفي مؤسسة النقد السعودي ما أشيع في وسائل التواصل عن إلغاء الإصدار الخامس للعملة، مؤكدة بأن الإصدار السادس سيتم تداوله إلى جانب الإصدارات السابقة.

 

وجاء نفي المؤسسة قبل ساعات من موعد طرح الإصدار السادس الجديد للعملات السعودية والمقرر طرحه للتداول صباح غد الاثنين.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
06:33 PM
اخر تعديل
25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
07:50 PM
نفت الشائعة المتداولة وقالت: "سيتم تداوله إلى جانب الإصدار الجديد"

قبل ساعات من طرح العملات الجديدة.. ساما: لن نلغي الإصدار الخامس

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عبدالله البرقاوي - الرياض
18
45,093

‏تنفي مؤسسة النقد السعودي ما أشيع في وسائل التواصل عن إلغاء الإصدار الخامس للعملة، مؤكدة بأن الإصدار السادس سيتم تداوله إلى جانب الإصدارات السابقة.

 

وجاء نفي المؤسسة قبل ساعات من موعد طرح الإصدار السادس الجديد للعملات السعودية والمقرر طرحه للتداول صباح غد الاثنين.

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