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قبل ساعات من وفاته .. الحربي موصياً: انشروا خبر استشهادي لتفخر بناتي بي

قال: لن أترك أهلي وسط المملكة لكي أتنزه في جنوبها .. فسلام عليك يا نجران

 تنفيذاً لوصيته تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى نطاق واسع، نبأ استشهاد نايف بن فرحان الحربي؛ الذي كان قد أوصى  بذلك حتى تفخر بناته به, وذلك قبل استشهاده، أمس، بعدة ساعات خلال اشتباكه مع مجموعة من الحوثيين على الحدود اليمنية - السعودية.

 

الشهيد الحربي كان من خيرة الجنود المرابطين على الحد الجنوبي؛ حيث عُرف عنه بسالته في التصدّي للمعتدين, وكانت آخر مقولاته لزملائه "هناك رجال وقفوا على حدود نجران يريدون الموت من أجل الدفاع عن دينهم ووطنهم، فهنيئاً لمَن فاز بالشهادة والفخر لمَن شرف بالإصابة على أرضك, فلن أترك أهلي في وسط المملكة لكي أتنزه في جنوبها, وما جئتها إلا مدافعاً عن كل شبر في أرض الحرمين, فسلام عليك يا نجران".

 

وكان الجميع قد تداول وصية الشهيد الحربي بنشر نبأ استشهاده حتى تفخر بناته به.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قبل ساعات من وفاته .. الحربي موصياً: انشروا خبر استشهادي لتفخر بناتي بي
سبق

 تنفيذاً لوصيته تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى نطاق واسع، نبأ استشهاد نايف بن فرحان الحربي؛ الذي كان قد أوصى  بذلك حتى تفخر بناته به, وذلك قبل استشهاده، أمس، بعدة ساعات خلال اشتباكه مع مجموعة من الحوثيين على الحدود اليمنية - السعودية.

 

الشهيد الحربي كان من خيرة الجنود المرابطين على الحد الجنوبي؛ حيث عُرف عنه بسالته في التصدّي للمعتدين, وكانت آخر مقولاته لزملائه "هناك رجال وقفوا على حدود نجران يريدون الموت من أجل الدفاع عن دينهم ووطنهم، فهنيئاً لمَن فاز بالشهادة والفخر لمَن شرف بالإصابة على أرضك, فلن أترك أهلي في وسط المملكة لكي أتنزه في جنوبها, وما جئتها إلا مدافعاً عن كل شبر في أرض الحرمين, فسلام عليك يا نجران".

 

وكان الجميع قد تداول وصية الشهيد الحربي بنشر نبأ استشهاده حتى تفخر بناته به.

08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
11:19 AM
قال: لن أترك أهلي وسط المملكة لكي أتنزه في جنوبها .. فسلام عليك يا نجران

قبل ساعات من وفاته .. الحربي موصياً: انشروا خبر استشهادي لتفخر بناتي بي

A A A
فهد كاملي - جازان
55
67,014

 تنفيذاً لوصيته تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى نطاق واسع، نبأ استشهاد نايف بن فرحان الحربي؛ الذي كان قد أوصى  بذلك حتى تفخر بناته به, وذلك قبل استشهاده، أمس، بعدة ساعات خلال اشتباكه مع مجموعة من الحوثيين على الحدود اليمنية - السعودية.

 

الشهيد الحربي كان من خيرة الجنود المرابطين على الحد الجنوبي؛ حيث عُرف عنه بسالته في التصدّي للمعتدين, وكانت آخر مقولاته لزملائه "هناك رجال وقفوا على حدود نجران يريدون الموت من أجل الدفاع عن دينهم ووطنهم، فهنيئاً لمَن فاز بالشهادة والفخر لمَن شرف بالإصابة على أرضك, فلن أترك أهلي في وسط المملكة لكي أتنزه في جنوبها, وما جئتها إلا مدافعاً عن كل شبر في أرض الحرمين, فسلام عليك يا نجران".

 

وكان الجميع قد تداول وصية الشهيد الحربي بنشر نبأ استشهاده حتى تفخر بناته به.

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