قبل قليل .. "التجارة" تداهم استراحة وتضبط معجنات بـ"الحشرات"

بعد بلاغ من مواطن.. وتديرها عمالة مخالفة

داهمت فرق وزارة التجارة والاستثمار قبل قليل استراحة في شرق الرياض إثر بلاغ من مواطن للوزارة على هاتف 1900.

وعثرت الفرق داخل الاستراحة على معجنات فيها حشرات تخلط في حاويات مكشوفة ومخالفات عديدة للاشتراطات الصحية و عمالة مخالفة و غير مرخصة ليتم القبض عليهم فوراً.

