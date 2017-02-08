قبل قليل.. والد قتيل البدع يوثق تنازله رسمياً عن قاتل ابنه

في المحكمة العامة بتبوك ..بعد أيام من إعلان عزمه على التنازل

وثق المواطن أسليم عطية الراجودي المسعودي "قبل قليل" تنازله رسيماً عن قاتل ابنه في المحكمة العامة بتبوك وذلك بعد أيام من إعلان عزمه على التنازل عن القاتل بعد نهاية زواج أحد أبنائه في محافظة البدع لوجه الله ودون قيد أو شرط. أكد ذلك لـ "سبق " وكيل والد المقتول سويلم المسعودي مشيراً إلى أنه تم تسجيل التنازل رسمياً في المحكمة العامة عن المطالبة بالدية أو القصاص دون أي مقابل.

وكان والد المقتول قد فاجأ المدعوين في خبر نشرته "سبق " بعنوان مواطن بـ"بدع تبوك" يفاجئ المدعوين بالتنازل عن قاتل ابنه" ، بالتنازل عن قاتل ابنه الذي توفي في مشاجرة قبل خمس سنوات بمحافظة البدع التابعة لمنطقة تبوك.