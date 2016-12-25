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قبل نصف نهائي الغد.. الهلال كسب النصر 6-1

في قراءة تاريخية للمواجهات بينهما في كأس ولي العهد

بكر فاضل - سبق - جدة: يحمل لقاء نصف نهائي كأس ولي العهد بين النصر والهلال مساء غد الاثنين الرقم ٨ من مواجهات الفريقين بكأس ولي العهد.
وسبق أن التقى الفريقان ٧ مرات كان للهلال منها نصيب الأسد بـ٦ مرات فوز مقابل حالة فوز وحيدة للنصر كانت في ١٤ فبراير من عام ٢٠١٤ بهدفين مقابل هدف، والتي كانت في نهائي الكأس، بينما كانت أكبر نتيجة بين الفريقين بمواجهات كأس ولي العهد تحديداً الفوز بأربعة أهداف للهلال مقابل هدف، بينما حضرت الضربات الترجيحية مرة واحدة في عام ٢٠١٣ حينما فاز بها الهلال والتي كانت في نهائي الكأس.
وسجل الهلال في شباك النصر قرابة الـ١٦ هدفاً بينما سجل النصر في شباك الهلال مايقارب ٦ أهداف فقط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


١٤ فبراير ٢٠١٤ 
الهلال ١
النصر ٢ 


٢٢ فبراير ٢٠١٣
ضربات ترجيح 
الهلال ٤ 
النصر ٢ 
 
٢٣ يناير ٢٠١٢
الهلال ٤
النصر ١ 
 
١٠ مارس ٢٠١١
الهلال ٢
النصر ٠ 
 
١٠ فبراير ٢٠١٠ 
الهلال ٢
النصر ١ 
 
٢٣ فبراير ٢٠٠٩ 
الهلال ١
النصر ٠ 
 
٨ فبراير ٢٠٠٨ 
الهلال ٢ 
النصر ٠ 
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قبل نصف نهائي الغد.. الهلال كسب النصر 6-1
سبق

بكر فاضل - سبق - جدة: يحمل لقاء نصف نهائي كأس ولي العهد بين النصر والهلال مساء غد الاثنين الرقم ٨ من مواجهات الفريقين بكأس ولي العهد.
وسبق أن التقى الفريقان ٧ مرات كان للهلال منها نصيب الأسد بـ٦ مرات فوز مقابل حالة فوز وحيدة للنصر كانت في ١٤ فبراير من عام ٢٠١٤ بهدفين مقابل هدف، والتي كانت في نهائي الكأس، بينما كانت أكبر نتيجة بين الفريقين بمواجهات كأس ولي العهد تحديداً الفوز بأربعة أهداف للهلال مقابل هدف، بينما حضرت الضربات الترجيحية مرة واحدة في عام ٢٠١٣ حينما فاز بها الهلال والتي كانت في نهائي الكأس.
وسجل الهلال في شباك النصر قرابة الـ١٦ هدفاً بينما سجل النصر في شباك الهلال مايقارب ٦ أهداف فقط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


١٤ فبراير ٢٠١٤ 
الهلال ١
النصر ٢ 


٢٢ فبراير ٢٠١٣
ضربات ترجيح 
الهلال ٤ 
النصر ٢ 
 
٢٣ يناير ٢٠١٢
الهلال ٤
النصر ١ 
 
١٠ مارس ٢٠١١
الهلال ٢
النصر ٠ 
 
١٠ فبراير ٢٠١٠ 
الهلال ٢
النصر ١ 
 
٢٣ فبراير ٢٠٠٩ 
الهلال ١
النصر ٠ 
 
٨ فبراير ٢٠٠٨ 
الهلال ٢ 
النصر ٠ 
 

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
10:08 PM
في قراءة تاريخية للمواجهات بينهما في كأس ولي العهد

قبل نصف نهائي الغد.. الهلال كسب النصر 6-1

A A A
بكر فاضل - الرياض
21
5,845

بكر فاضل - سبق - جدة: يحمل لقاء نصف نهائي كأس ولي العهد بين النصر والهلال مساء غد الاثنين الرقم ٨ من مواجهات الفريقين بكأس ولي العهد.
وسبق أن التقى الفريقان ٧ مرات كان للهلال منها نصيب الأسد بـ٦ مرات فوز مقابل حالة فوز وحيدة للنصر كانت في ١٤ فبراير من عام ٢٠١٤ بهدفين مقابل هدف، والتي كانت في نهائي الكأس، بينما كانت أكبر نتيجة بين الفريقين بمواجهات كأس ولي العهد تحديداً الفوز بأربعة أهداف للهلال مقابل هدف، بينما حضرت الضربات الترجيحية مرة واحدة في عام ٢٠١٣ حينما فاز بها الهلال والتي كانت في نهائي الكأس.
وسجل الهلال في شباك النصر قرابة الـ١٦ هدفاً بينما سجل النصر في شباك الهلال مايقارب ٦ أهداف فقط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


١٤ فبراير ٢٠١٤ 
الهلال ١
النصر ٢ 


٢٢ فبراير ٢٠١٣
ضربات ترجيح 
الهلال ٤ 
النصر ٢ 
 
٢٣ يناير ٢٠١٢
الهلال ٤
النصر ١ 
 
١٠ مارس ٢٠١١
الهلال ٢
النصر ٠ 
 
١٠ فبراير ٢٠١٠ 
الهلال ٢
النصر ١ 
 
٢٣ فبراير ٢٠٠٩ 
الهلال ١
النصر ٠ 
 
٨ فبراير ٢٠٠٨ 
الهلال ٢ 
النصر ٠ 
 

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