قبل يوم من الاختبار.. طالب ثانوي بتيماء يكتشف خطأ بمادة التوحيد

كُتب بعد اسم الصحابي عبدالله بن مسعود "صلى الله عليه وسلـم"

اكتشف طالب بثانوية الأبناء بتيماء خطأ مطبعياً في مادة التوحيد للمستوى الخامس في النظام الفصلي للتعليم الثانوي المسار العلمي والإداري كُتب بعد اسم الصحابي عبدالله بن مسعود "صـلى الله عليـه وسلم" بدلاً من رضي الله عنه.

وذكر الطالب مشاري تركي الشمري لـ "سبق" أن الخطأ المطبعي تبين له أثناء مراجعته المادة، والتي سيعقد لها الاختبار غداً صباحاً، مبيناً أنه يدرك تماماً أن الخطأ جاء نتيجة الطباعة وأن التنويه به جاء من باب حرصه.



يذكر أن وزارة التعليم أكدت أنها تستفيد من الملاحظات التي تُرفع لها حول وجود أخطاء في الكتب، من إدارات التعليم، وتعتبرها تغذية راجعة، مشيرة في بيان لها سابق إلى أنها تنظر باهتمام وترصد كل ما يصلها، سواء عبر إدارات التعليم، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.