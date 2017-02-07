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قبول استقالة وزير الإعلام الكويتي.. و "العبدلله" بديلاً

بعد اتهامه بالتسبب في إيقاف النشاط الرياضي الدولي

قبل الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، رسميًا، استقالة وزير الإعلام وزيرالدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه تم تعيين الشيخ محمد العبدالله الصباح وزيرا للإعلام، إضافة إلى عمله كوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كما أسندت وزارة الشباب لوزير التجارة خالد الروضان.

وكان وزير الإعلام الكويتي، سلمان الحمود الصباح، قد قدم استقالته لمجلس الوزراء، الاثنين، على بعد يومين من عقد جلسة لحجب الثقة عنه.

وقدم عشرة نواب كويتيين، في وقت سابق، طلبًا لحجب الثقة عن الوزير بعد استجواب استمر ليوم كامل اتهموه خلاله بالتسبب في إيقاف النشاط الرياضي الكويتي الدولي.

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قبول استقالة وزير الإعلام الكويتي.. و "العبدلله" بديلاً
سبق

قبل الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، رسميًا، استقالة وزير الإعلام وزيرالدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه تم تعيين الشيخ محمد العبدالله الصباح وزيرا للإعلام، إضافة إلى عمله كوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كما أسندت وزارة الشباب لوزير التجارة خالد الروضان.

وكان وزير الإعلام الكويتي، سلمان الحمود الصباح، قد قدم استقالته لمجلس الوزراء، الاثنين، على بعد يومين من عقد جلسة لحجب الثقة عنه.

وقدم عشرة نواب كويتيين، في وقت سابق، طلبًا لحجب الثقة عن الوزير بعد استجواب استمر ليوم كامل اتهموه خلاله بالتسبب في إيقاف النشاط الرياضي الكويتي الدولي.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
03:15 PM
بعد اتهامه بالتسبب في إيقاف النشاط الرياضي الدولي

قبول استقالة وزير الإعلام الكويتي.. و "العبدلله" بديلاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قبل الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، رسميًا، استقالة وزير الإعلام وزيرالدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه تم تعيين الشيخ محمد العبدالله الصباح وزيرا للإعلام، إضافة إلى عمله كوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كما أسندت وزارة الشباب لوزير التجارة خالد الروضان.

وكان وزير الإعلام الكويتي، سلمان الحمود الصباح، قد قدم استقالته لمجلس الوزراء، الاثنين، على بعد يومين من عقد جلسة لحجب الثقة عنه.

وقدم عشرة نواب كويتيين، في وقت سابق، طلبًا لحجب الثقة عن الوزير بعد استجواب استمر ليوم كامل اتهموه خلاله بالتسبب في إيقاف النشاط الرياضي الكويتي الدولي.

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