قبول استقالة وزير الإعلام والشباب الكويتي

عقب اتهامه بالتسبب في إيقاف النشاط الرياضي

ذكرت مصادر أن استقالة وزير الإعلام الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح، قبلت، فيما ستوكل وزارة الإعلام بالإنابة لوزير يرجح أن يكون وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ محمد العبد الله الصباح وفق سكاي نيوز.



وكان وزير الإعلام الكويتي، سلمان الحمود الصباح، قدم استقالته لمجلس الوزراء، الاثنين، على بعد يومين من عقد جلسة لحجب الثقة عنه.



وقدم عشرة نواب كويتيين، في وقت سابق، طلباً لحجب الثقة عن الوزير بعد استجواب استمر ليوم كامل اتهموه خلاله بالتسبب بإيقاف النشاط الرياضي الكويتي الدولي.



واتهم النواب الوزير بعدم اتخاذ إجراءات مناسبة إزاء تجاوزات مالية وإدارية، إضافة إلى التضييق على "الحريات واستهداف المغردين على تويتر".



ونفى الوزير التهم، وأظهر وثائق تكشف الإجراءات الحكومية لرفع الحظر عن الرياضة الكويتية وأخرى تكشف إجراءات قانونية اتخذها بحق مرتكبي المخالفات المالية والإدارية.



وأكد الشيخ سلمان، احترامه للحريات، مشددًا على أنه كان ينفذ قوانين أقرها البرلمان.