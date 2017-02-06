قبيل زيارته للمحافظة.. أهالي الأفلاج لأمير الرياض: هذه مطالبنا

في مقدّمتها الإسراع بإنشاء البرج الطبي ووجود فرق المهمات والواجبات

رسم عدد من أهالي محافظة الأفلاج، بعض ملامح مطالبهم واحتياجاتهم، ووضعوها أمام أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والذي سيزور المحافظة خلال الأيام القادمة، مستبشرين بهذه الزيارة، والتي تجسّد مدى حرص القيادة على الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين، ومؤملين بأن تعالج ما تعانيه المحافظة من غياب بعض المشاريع الصحية والخدمية واحتياجاتهم الضرورية، وحلّها في وقت قياسي حتى تواكب محافظتهم مصافّ المحافظات الأخرى.

ووضع الأهالي هاشتاق في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أسموه #احتياجات_الأفلاج_لأمير_الرياض.

وتنوّعت خلالها مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكدين أن نقص الخدمات والمشروعات المتعثرة في المحافظة تشكّل معاناة مستمرة لهم، وأنهم ما زالوا ينتظرون سرعة تنفيذها.

وكان في مقدمة مطالبهم، بعد الترحيب والاستبشار بالزيارة، البدء في إنشاء مشروع البرج الطبي، والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق وتلاشى ذكره، كذلك دعم المحافظة بفرق من المهمات والواجبات الخاصة، بالإضافة إلى دعم كليات الأفلاج بتخصصات مهمة للطلاب والطالبات، وإيصال شبكة المياه المحلاة لجميع الأحياء والمراكز والقرى.

وقالوا: نطالب بإنشاء مكتب تعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وكذلك دعم فرع مكتب الأحوال المدنية بقسم نسائي يخدم أهالي المحافظة والذين يقطعون مسافات طائلة لمدينة الرياض؛ لإنهاء أي طلب يختصّ بالنساء، وكذلك دعم فرع مكتب الجوازات، والذي يفتقر للعديد من الخدمات المهمة، والتي منها قسم الوافدين، واستخراج الجواز، وتحويل كلية البنات إلى أقسام تربوية، وإنشاء العديد من فروع الخدمات العامة بالمحافظة، ودعم الخدمات الصحية المتوفرة حالياً، والتي تعتبر غير جيدة وخارج العناية المركزة، مؤكدين أن معظم الجهات بالمحافظة فروع تابعة للخرج والرياض، وأن المنطقة أصبحت منذ فترة في ركود، ولم تحقق طموحاتهم في عدد من المجالات الخدمية والصحية والتعليمية.

وقالوا: كلنا أمل -بعد الله- في أمير الرياض بنقل هذه المطالب والمعاناة إلى القيادة الرشيدة، والتي تسعى -حفظها الله- لتحقيق تطلعات المواطنين بجميع الخدمات الحكومية.