قتلى وجرحى في إطلاق نار بـ"تل أبيب"

أصيب شخصان بجروح خطيرة

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن شخصين أصيبا بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار بمدينة تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام عبرية –بحسب موقع اليوم السابع- أن حادث إطلاق النار أسفر عن سقوط قتيلين إسرائيليين، فيما تباشر الشرطة بالتحقيق. ورجحت أن يكون الحادث ناجما عن عمل جنائي.