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قتلى وجرحى في إطلاق نار بـ"تل أبيب"

أصيب شخصان بجروح خطيرة

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن شخصين أصيبا بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار بمدينة تل أبيب.  

 

وأفادت وسائل إعلام عبرية –بحسب موقع اليوم السابع- أن حادث إطلاق النار أسفر عن سقوط قتيلين إسرائيليين، فيما تباشر الشرطة بالتحقيق. ورجحت أن يكون الحادث ناجما عن عمل جنائي.

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قتلى وجرحى في إطلاق نار بـ"تل أبيب"
سبق

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن شخصين أصيبا بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار بمدينة تل أبيب.  

 

وأفادت وسائل إعلام عبرية –بحسب موقع اليوم السابع- أن حادث إطلاق النار أسفر عن سقوط قتيلين إسرائيليين، فيما تباشر الشرطة بالتحقيق. ورجحت أن يكون الحادث ناجما عن عمل جنائي.

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
09:20 PM
أصيب شخصان بجروح خطيرة

قتلى وجرحى في إطلاق نار بـ"تل أبيب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن شخصين أصيبا بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار بمدينة تل أبيب.  

 

وأفادت وسائل إعلام عبرية –بحسب موقع اليوم السابع- أن حادث إطلاق النار أسفر عن سقوط قتيلين إسرائيليين، فيما تباشر الشرطة بالتحقيق. ورجحت أن يكون الحادث ناجما عن عمل جنائي.

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