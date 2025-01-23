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80 قتيلاً وجريحاً عقب انفجار بسوق مكتظة في باكستان

 قُتل فجر اليوم، 20 شخصاً على الأقل من جرّاء انفجار عبوة ناسفة في سوق مكتظة في باكستان على الحدود مع أفغانستان.

 كما أُصيب في الحادث أكثر من ستين شخصاً بجروح.. ولم تعلن أيُّ جهةٍ بعد مسؤوليتها عن الحادث، غير أنه يعتقد أن حركة "طالبان" الإرهابية تقف وراءه وفق "سبوتنيك".

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80 قتيلاً وجريحاً عقب انفجار بسوق مكتظة في باكستان
سبق

 قُتل فجر اليوم، 20 شخصاً على الأقل من جرّاء انفجار عبوة ناسفة في سوق مكتظة في باكستان على الحدود مع أفغانستان.

 كما أُصيب في الحادث أكثر من ستين شخصاً بجروح.. ولم تعلن أيُّ جهةٍ بعد مسؤوليتها عن الحادث، غير أنه يعتقد أن حركة "طالبان" الإرهابية تقف وراءه وفق "سبوتنيك".

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
10:57 AM

80 قتيلاً وجريحاً عقب انفجار بسوق مكتظة في باكستان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 قُتل فجر اليوم، 20 شخصاً على الأقل من جرّاء انفجار عبوة ناسفة في سوق مكتظة في باكستان على الحدود مع أفغانستان.

 كما أُصيب في الحادث أكثر من ستين شخصاً بجروح.. ولم تعلن أيُّ جهةٍ بعد مسؤوليتها عن الحادث، غير أنه يعتقد أن حركة "طالبان" الإرهابية تقف وراءه وفق "سبوتنيك".

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