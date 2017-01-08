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62 قتيلاً وجريحاً في انفجار سيارة شرق بغداد

 أعلن مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الأحد، أن سيارة مفخخة انفجرت بمنطقة "علوة جميلة" شرق العاصمة بغداد؛ مما تَسَبّب في مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة 50 آخرين.

 

وقال المصدر في تصريح صحفي: إن "هجوماً انتحارياً استهدف منطقة علوة جميلة التجارية الواقعة بمدينة الصدر، اليوم الأحد، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى".

 

ووفق "رويترز"؛ سارعت القوات الأمنية بالوصول لموقع التفجير، وفرضت إجراءات أمنية حوله.

الرئيسية/ أخبار العالم

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62 قتيلاً وجريحاً في انفجار سيارة شرق بغداد
سبق

 أعلن مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الأحد، أن سيارة مفخخة انفجرت بمنطقة "علوة جميلة" شرق العاصمة بغداد؛ مما تَسَبّب في مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة 50 آخرين.

 

وقال المصدر في تصريح صحفي: إن "هجوماً انتحارياً استهدف منطقة علوة جميلة التجارية الواقعة بمدينة الصدر، اليوم الأحد، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى".

 

ووفق "رويترز"؛ سارعت القوات الأمنية بالوصول لموقع التفجير، وفرضت إجراءات أمنية حوله.

08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
09:58 AM

62 قتيلاً وجريحاً في انفجار سيارة شرق بغداد

أرشيفية
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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 أعلن مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الأحد، أن سيارة مفخخة انفجرت بمنطقة "علوة جميلة" شرق العاصمة بغداد؛ مما تَسَبّب في مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة 50 آخرين.

 

وقال المصدر في تصريح صحفي: إن "هجوماً انتحارياً استهدف منطقة علوة جميلة التجارية الواقعة بمدينة الصدر، اليوم الأحد، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى".

 

ووفق "رويترز"؛ سارعت القوات الأمنية بالوصول لموقع التفجير، وفرضت إجراءات أمنية حوله.

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