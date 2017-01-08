62 قتيلاً وجريحاً في انفجار سيارة شرق بغداد

أعلن مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الأحد، أن سيارة مفخخة انفجرت بمنطقة "علوة جميلة" شرق العاصمة بغداد؛ مما تَسَبّب في مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة 50 آخرين.

وقال المصدر في تصريح صحفي: إن "هجوماً انتحارياً استهدف منطقة علوة جميلة التجارية الواقعة بمدينة الصدر، اليوم الأحد، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى".

ووفق "رويترز"؛ سارعت القوات الأمنية بالوصول لموقع التفجير، وفرضت إجراءات أمنية حوله.