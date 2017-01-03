فرض فريق الخليج الكروي الأول التعادل مع مستضيفهم الاتحاد 1-1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة) في ختام الجولة الـ15من دوري جميل. بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة (المركز الثالث)، فيما جاء الخليج في المركز الـ11 برصيد 13 نقطه. الحصة الأولى: ضغط الاتحاد مبكرًا على مرمى حارس الخليج مسلم آل فريج بغية إحراز هدف السبق، لكن محاولات الثنائي عبدالرحمن الغامدي وفهد المولد كانت نهاياتها سلبية حتى الدقيقة الـ20. بقيت محاولات عناصر الاتحاد هي الأكثر جدية لإحراز هدف السبق، وبالفعل تحقق لهم ذلك عند الدقيقة الـ36 حينما وصلت كرة للمولد على رأس الصندوق الخلجاوي، الذي لم يتوانَ في تسديد كرة قوية، سكنت الشباك هدفًا اتحاديًّا أول. الحصة الثانية: سعى الاتحاد لتعزيز هدفه الأول بآخر، لكن سرعة المولد عند الدقيقة الـ57، وعدم التركيز، جعلاه يطوح بالكرة بعيدًا عن المرمى الخلجاوي؛ ليعاقبهم عبدالله آل سالم عند الدقيقة الـ69 بهدف التعديل للخليج. أهدر طلال مجرشي فرصة التقدم للخليج بعد كرة مرتدة سريعة، وانفرد بالمرمى، لكنه لم يحسن التعامل مع الكرة؛ إذ طوح بالكرة بعيدًا عن مرمى عساف القرني. وسط تسرع عناصر الاتحاد للتسجيل، وغياب اللاعب الحاسم لكل الكرات السريعة المرتدة، تألق دفاع الخليج والحارس من خلفه في الذود عن مرماهم حتى صفارة النهاية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وأزاح التعادل الخليج نسبيًّا عن منطقة الخطر، وحرم العميد من الوصافة.

قدَّم شوطًا استثنائيًّا.. (دانة الشرقية) يحرم العميد من الوصافة أحمد سرور سبق 2017-01-03 فرض فريق الخليج الكروي الأول التعادل مع مستضيفهم الاتحاد 1-1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة) في ختام الجولة الـ15من دوري جميل.



بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة (المركز الثالث)، فيما جاء الخليج في المركز الـ11 برصيد 13 نقطه.



الحصة الأولى:

ضغط الاتحاد مبكرًا على مرمى حارس الخليج مسلم آل فريج بغية إحراز هدف السبق، لكن محاولات الثنائي عبدالرحمن الغامدي وفهد المولد كانت نهاياتها سلبية حتى الدقيقة الـ20. بقيت محاولات عناصر الاتحاد هي الأكثر جدية لإحراز هدف السبق، وبالفعل تحقق لهم ذلك عند الدقيقة الـ36 حينما وصلت كرة للمولد على رأس الصندوق الخلجاوي، الذي لم يتوانَ في تسديد كرة قوية، سكنت الشباك هدفًا اتحاديًّا أول.



الحصة الثانية:

سعى الاتحاد لتعزيز هدفه الأول بآخر، لكن سرعة المولد عند الدقيقة الـ57، وعدم التركيز، جعلاه يطوح بالكرة بعيدًا عن المرمى الخلجاوي؛ ليعاقبهم عبدالله آل سالم عند الدقيقة الـ69 بهدف التعديل للخليج.



أهدر طلال مجرشي فرصة التقدم للخليج بعد كرة مرتدة سريعة، وانفرد بالمرمى، لكنه لم يحسن التعامل مع الكرة؛ إذ طوح بالكرة بعيدًا عن مرمى عساف القرني.



وسط تسرع عناصر الاتحاد للتسجيل، وغياب اللاعب الحاسم لكل الكرات السريعة المرتدة، تألق دفاع الخليج والحارس من خلفه في الذود عن مرماهم حتى صفارة النهاية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



وأزاح التعادل الخليج نسبيًّا عن منطقة الخطر، وحرم العميد من الوصافة.



03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438 10:16 PM

في ختام الجولة الـ15 من دوري جميل

قدَّم شوطًا استثنائيًّا.. (دانة الشرقية) يحرم العميد من الوصافة





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فرض فريق الخليج الكروي الأول التعادل مع مستضيفهم الاتحاد 1-1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة) في ختام الجولة الـ15من دوري جميل.



بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة (المركز الثالث)، فيما جاء الخليج في المركز الـ11 برصيد 13 نقطه.



الحصة الأولى:

ضغط الاتحاد مبكرًا على مرمى حارس الخليج مسلم آل فريج بغية إحراز هدف السبق، لكن محاولات الثنائي عبدالرحمن الغامدي وفهد المولد كانت نهاياتها سلبية حتى الدقيقة الـ20. بقيت محاولات عناصر الاتحاد هي الأكثر جدية لإحراز هدف السبق، وبالفعل تحقق لهم ذلك عند الدقيقة الـ36 حينما وصلت كرة للمولد على رأس الصندوق الخلجاوي، الذي لم يتوانَ في تسديد كرة قوية، سكنت الشباك هدفًا اتحاديًّا أول.



الحصة الثانية:

سعى الاتحاد لتعزيز هدفه الأول بآخر، لكن سرعة المولد عند الدقيقة الـ57، وعدم التركيز، جعلاه يطوح بالكرة بعيدًا عن المرمى الخلجاوي؛ ليعاقبهم عبدالله آل سالم عند الدقيقة الـ69 بهدف التعديل للخليج.



أهدر طلال مجرشي فرصة التقدم للخليج بعد كرة مرتدة سريعة، وانفرد بالمرمى، لكنه لم يحسن التعامل مع الكرة؛ إذ طوح بالكرة بعيدًا عن مرمى عساف القرني.



وسط تسرع عناصر الاتحاد للتسجيل، وغياب اللاعب الحاسم لكل الكرات السريعة المرتدة، تألق دفاع الخليج والحارس من خلفه في الذود عن مرماهم حتى صفارة النهاية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



وأزاح التعادل الخليج نسبيًّا عن منطقة الخطر، وحرم العميد من الوصافة.

