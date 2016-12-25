قرار سامٍ بإنشاء مركز للعرضة السعودية و "الدارة" تبحث آليات التنفيذ

ورشة عمل لمناقشة تعريف دقيق لها ورؤية المركز والهيكل الإداري

عقدت دارة الملك عبدالعزيز صباح الخميس الماضي في مدينة الرياض ورشتها الأولى بعد أن صدر القرار السامي مؤخراً بإنشاء المركز الوطني للعرضة السعودية بإشراف من الدارة ، وجاءت الورشة تحت عنوان ( المركز الوطني للعرضة السعودية ـ رؤية تأسيسية) بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بمشاركة عدد من مديري فروع الجمعية في المملكة وعدد من المهتمين والمتخصصين في الجامعات والأجهزة الحكومية وحضور عدد من رؤساء فرق العرضة من المناطق.

وبعد عرض مصور لفكرة المركز من حيث الدلالة والرؤية والرسالة والهيكلة الإدارية المقترحة له ، ناقش المشاركون ثلاث نقاط رئيسة هي تصور تعريف دقيق للعرضة ، ورؤية المركز ورسالته التي ستبنى عليها أعماله في المستقبل ، ووحدات الهيكل الإداري المبدئي للوصول إلى صيغة إدارية تحتوي طموحات المركز الوطني للعرضة السعودية وأهدافه الوطنية والتراثية والثقافية، على أن تكون الورشتان المقبلتان لتحليل هذه الرؤى والاقتراحات ودراستها من قبل الهيئة الاستشارية للمركز، لبناء إطار عمل للمركز يأخذ بكل التوجهات والأفكار والتجارب وإعداد اللائحة التنظيمية للمركز ثم عرضها على مجلس إدارة الدارة لإقرارها .

من جهته قال الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، الذي أدار ورشة العمل : " إن هذه الورشة تدلل على رغبة الدارة في استقصاء كل الآراء والتعاون مع كل الشركاء ذوي العلاقة مثل هيئة السياحة والتراث الوطني ، ووزارة الثقافة والإعلام ، وجمعية الثقافة والفنون والجمعية السعودية للمحافظة على التراث ، وإمارة منطقةالرياض، وهيئة الترفيه ، وكذلك أصحاب فرق الفنون الشعبية بما فيهم أصحاب فرق العرضات المختلفة "

وأشار السماري إلى أن هذا المركز سيحقق وجود مرجعية منظمة لتطوير وإحياء العرضة السعودية وفنون العرضة في أنحاء المملكة الغنية بالتنوع والجماليات في الأداء والأهازيج ذات العمق التاريخي والتراثي ، مؤكداً على أن المركز سيعزز الثقافة والهوية الوطنية وهما ركيزتان رئيستان في رؤية 2030 برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده –يحفظهم الله .

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون سلطان البازعي ، في كلمته في ورشة العمل على أهمية المركز ودوره الفني والثقافي في العودة لأصول العرضة السعودية وتنقيتها من الإضافات المشوهة لقيمتها الحضارية.

وأضاف في إشارة إلى التعاون بين الجمعية والدارة : " أن فروع الجمعية منذ هذا اليوم هي فروع للمركز الوطني للعرضة السعودية لخدمة أهدافه التراثية والفنية والوطنية ، وستقوم بتسجيلات توثيقية مع كبار السن من المشاركين في العرضات السعودية في المملكة كخطوة أولى لدعم المركز".