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قرار وزاري بتدوير حركة بعض رؤساء بلديات الباحة

ضمن استراتيجية الوزارة لإثراء العمل وتبادل الخبرات

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، قراراً إدارياً يقضي بتدوير عمل قيادات بلدية في منطقة الباحة؛ لإثراء العمل البلدي وتبادل الخبرات بين القيادات.

 

وشمل القرار إنهاء تكليف المهندس ناصر بن عبد الله العلياني من القيام بعمل رئيس بلدية محافظة المندق، وتكليفه بعمل رئيس بلدية محافظة العقيق، وإنهاء تكليف المهندس سعيد بن غرم الله الزهراني من القيام بعمل رئيس بلدية محافظة المخواة، وتكليفه بعمل رئيس بلدية محافظة المندق، وإنهاء تكليف محمد بن خميس العويفي الزهراني من القيام بعمل رئيس بلدية محافظة القرى، وتكليفه بعمل رئيس بلدية محافظة المخواة، وإنهاء تكليف المهندس علي بن محمد الزهراني من القيام بعمل رئيس بلدية محافظة العقيق وتكليفه بعمل رئيس بلدية محافظة القرى.

 

ويأتي صدور هذه القرار في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى استقطاب الخبرات الوطنية المؤهلة، وتحقيق الاستفادة من حركة التدوير الوظيفي في استثمار تلك الكفاءات والطاقات الوطنية في مواقع عمل متنوعة، للحصول على أعلى  مستوى من الأداء ونقل وتبادل الخبرات الإدارية بين بلديات المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قرار وزاري بتدوير حركة بعض رؤساء بلديات الباحة
سبق

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، قراراً إدارياً يقضي بتدوير عمل قيادات بلدية في منطقة الباحة؛ لإثراء العمل البلدي وتبادل الخبرات بين القيادات.

 

وشمل القرار إنهاء تكليف المهندس ناصر بن عبد الله العلياني من القيام بعمل رئيس بلدية محافظة المندق، وتكليفه بعمل رئيس بلدية محافظة العقيق، وإنهاء تكليف المهندس سعيد بن غرم الله الزهراني من القيام بعمل رئيس بلدية محافظة المخواة، وتكليفه بعمل رئيس بلدية محافظة المندق، وإنهاء تكليف محمد بن خميس العويفي الزهراني من القيام بعمل رئيس بلدية محافظة القرى، وتكليفه بعمل رئيس بلدية محافظة المخواة، وإنهاء تكليف المهندس علي بن محمد الزهراني من القيام بعمل رئيس بلدية محافظة العقيق وتكليفه بعمل رئيس بلدية محافظة القرى.

 

ويأتي صدور هذه القرار في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى استقطاب الخبرات الوطنية المؤهلة، وتحقيق الاستفادة من حركة التدوير الوظيفي في استثمار تلك الكفاءات والطاقات الوطنية في مواقع عمل متنوعة، للحصول على أعلى  مستوى من الأداء ونقل وتبادل الخبرات الإدارية بين بلديات المنطقة.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
02:21 PM
ضمن استراتيجية الوزارة لإثراء العمل وتبادل الخبرات

قرار وزاري بتدوير حركة بعض رؤساء بلديات الباحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
15
10,592

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، قراراً إدارياً يقضي بتدوير عمل قيادات بلدية في منطقة الباحة؛ لإثراء العمل البلدي وتبادل الخبرات بين القيادات.

 

وشمل القرار إنهاء تكليف المهندس ناصر بن عبد الله العلياني من القيام بعمل رئيس بلدية محافظة المندق، وتكليفه بعمل رئيس بلدية محافظة العقيق، وإنهاء تكليف المهندس سعيد بن غرم الله الزهراني من القيام بعمل رئيس بلدية محافظة المخواة، وتكليفه بعمل رئيس بلدية محافظة المندق، وإنهاء تكليف محمد بن خميس العويفي الزهراني من القيام بعمل رئيس بلدية محافظة القرى، وتكليفه بعمل رئيس بلدية محافظة المخواة، وإنهاء تكليف المهندس علي بن محمد الزهراني من القيام بعمل رئيس بلدية محافظة العقيق وتكليفه بعمل رئيس بلدية محافظة القرى.

 

ويأتي صدور هذه القرار في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى استقطاب الخبرات الوطنية المؤهلة، وتحقيق الاستفادة من حركة التدوير الوظيفي في استثمار تلك الكفاءات والطاقات الوطنية في مواقع عمل متنوعة، للحصول على أعلى  مستوى من الأداء ونقل وتبادل الخبرات الإدارية بين بلديات المنطقة.

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