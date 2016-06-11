قرعة دوري جميل: البطل يبدأ بـ"الفيحاء".. والديربيات في الجولتين السابعة والثامنة

تحديد مواعيد المباريات والملاعب مستقبلاً

أسفرت قرعة دوري جميل للمحترفين، عن مواجهة صعبة لبطل دوري الدرجة الأولى "الفيحاء"، وذلك عندما يواجه فريق الهلال، في الجولة الأولى.

وستشهد الجولة الثالثة أولى مباريات الكلاسيكو، وذلك بمواجهة الأهلي والنصر، وفي الجولة الرابعة يلعب الهلال والاتحاد.

وسيقام ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في الجولة السابعة، فيما يكون ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الجولة الثامنة.

وكانت القرعة قد سُحبت، ظهر اليوم السبت، وذلك في القاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم عادل البطي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المسابقات الدكتور خالد بن مقرن، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين المكلف عبدالعزيز الحميدي، وممثلي أندية دوري جميل والشركات الراعية ووسائل الإعلام.

وخلال مراسم إجراء القرعة شارك عددٌ من ممثلي أندية الدوري في مراسم إجراء القرعة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من أطفال الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" وشخصية الدوري الرمزية التي تحمل اسم "جميل".

يُذكر أن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي ستعلن لاحقاً جدول الدوري بعد تحديد الملاعب والمواعيد.